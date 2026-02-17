Ferrao, el mejor fichaje de la historia de la Kings League: "Tengo muchas ganas de ganar"

La Kings League sigue subiendo su nivel, y Brasil se ha posicionado desde un primer momento como un país referente en este formato. Doble y único campeón mundial de la Liga de los Reyes, en el país también juegan dos de los mejores futbolistas de fútbol 7 del planeta, como Lipão y Kelvin Oliveira, han convencido a leyendas del fútbol tradicional para involucarse en el proyecto como Neymar Jr., Kaká o Ronaldo Nazario y a partir de la próxima temporada, contarán con algunos de los mejores jugadores de la historia del fútbol sala, como son Falcao y Ferrao, además de Dyeguinho.

Sobre ellos hemos hablado con la influencer Nyvi, presidenta de Nyvelados FC, escudo que defenderán las tres estrellas del fútbol sala. Ferrao y Dyeguinho en el terreno de juego, mientras que Falcao en la presidencia y en el lanzamiento de los penaltis presidentes.

"El nivel de la Kings League ha crecido muchísimo y nosotros necesitábamos crecer al mismo ritmo. Desde el principio estábamos compitiendo muy bien, incluso con muchas dificultades, pero yo estaba asumiendo mucha responsabilidad y necesitaba apoyo para que el proyecto no dependiera solo de mí. Por eso cerramos una colaboración muy importante con Resenha FC y con Daniel Trajano. Sabía que juntos podíamos alcanzar los objetivos del equipo", dijo Nyvi. "Gracias a eso hoy podemos traer nombres como Ferrao, Dyeguinho, Falcao y otros nombres muy fuertes que estamos trayendo al equipo. Y esto solo sería posible creciendo todo el nivel del equipo, como muchos equipos están haciendo ahora. Es un paso claro hacia la profesionalización".

Ferrao, presentado como el mejor fichaje de la historia de la competición que preside Gerard Piqué, llega a Nyvelados con muchas expectativas.

"Esperamos lo mejor de esta temporada, porque estamos incorporando a los mejores. Estoy convencida de que podemos hacer una gran temporada y vamos a pelear por el trofeo y por el Mundial. Es un deporte nuevo y requiere adaptación, pero nuestros jugadores están entrenando cada día y existe una preparación seria detrás. Siempre hemos trabajado con organización y esfuerzo, incluso sin grandes inversiones, y aun así competimos a buen nivel. Siempre tuvimos un nivel más alto de lo esperado en las circunstancias que teníamos. Ahora contamos con piezas increíbles y creo que es exactamente lo que necesitábamos. Tengo muchas ganas de ganar", añadió la presidenta del club.

Una de las incorporaciones clave es la de Falcao. En un rol más institucional, el exjugador de futsal será el encargado de lanzar los penaltis quitando presión a la influencer.

"No tengo experiencia previa en fútbol; toda mi experiencia es como presidenta desde el inicio del proyecto de la Kings League. Siempre he estudiado y trabajado mucho para mejorar el equipo. En varias ocasiones asumí la presión del penal del presidente y otras veces preferí que lo lanzara un jugador porque no estábamos en una situación cómoda. Con el equipo que tenemos ahora, ojalá podamos llegar a momentos más favorables para que yo pueda asumir ese penal. Y si no es así, Falcao puede hacerlo. Hoy tenemos todas las piezas necesarias para alcanzar nuestros objetivos, decía Nyvi.

Finalmente, la brasileña aseguró que el mercado estaba "cerrado" para su equipo a nivel de jugadores: "Está muy bien estructurado y no necesitamos más incorporaciones. Ahora estamos trabajando en perfiles de influenciadores, porque eso también es clave dentro del ecosistema del club. Pero en lo deportivo, la plantilla está lista".