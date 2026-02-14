Ferrao: "Físicamente estoy en mi mejor momento desde hace muchos años"

305 goles, 3 premios al mejor jugador del año en Fútbol Sala, 2 Champions League, 4 Copas de campeón de España... Carlos Vagner Gularte Filho, más conocido como Ferrao, no necesita presentación en el mundo del fútbol sala. Tras algunas temporadas marcadas por las graves lesiones y el positivo por testosterona en un control realizado poco antes de la final del pasado Mundial celebrado en Uzbekistán, la leyenda del FC Barcelona ha apostado por un nuevo proyecto en su país natal, Brasil, en la Kings League de Piqué.

Ferrao (Chapecó, 1990) es el nuevo jugador de Nyvelados, presidido por Nyvi Estephan y otra leyenda del deporte sobre pista, Falcao. Además, en la plantilla también contarán con Dieguinho, exjugador de Sporting CP y compañero de Ferrao en la selección brasileña.

¿Qué tal tus primeros días como jugador de la Kings League?

Muy feliz. Después de un tiempo sin poder competir, ahora volver a jugar, sobre todo por el proyecto nuevo con Nyvelados y Resenha FC, que es espectacular. Haber sido invitado a ser parte del proyecto me tiene muy contento y emocionado. Sabemos que es otro deporte, que tengo que adaptarme cuanto antes, pero estoy muy contento y no tengo dudas de que todo saldrá bien. Me dedicaré al máximo para estar preparado cuanto antes.

Compartirás vestuario con Dyeguinho en Nyvelados, una dupla que soñarían muchos equipos. ¿Os veis favoritos?

Con Dyeguinho nos llevamos muy bien, nos conocemos desde hace más de 15 años en la selección, aunque nunca habíamos jugado juntos. Ahora hay un proyecto nuevo para los dos. También con Falcao, a quien conozco desde hace casi 20 años. Estoy muy contento y emocionado con todo. Sobre el favoritismo, lo dejamos para quien ya ha ganado. Nosotros queremos adaptarnos lo antes posible, trabajar duro y dar lo máximo porque somos muy competitivos.

Tras más de 10 años en el Barça y siempre en fútbol sala, ahora te adaptas a un nuevo formato en la Kings League. ¿Cómo ha sido el cambio?

Es otro deporte, pero nos adaptamos fácilmente. Dentro del fútbol sala también hay situaciones de juego que requieren adaptación, y aquí no será distinto. Sí que necesitamos dedicación, atención y preparación, porque salimos de nuestra zona de confort. Todo es muy nuevo, pero emocionante. Personalmente, nunca me gustó estar cómodo en un sitio; estaba en el Barça y podía haber renovado, pero quise nuevos desafíos en Kazajistán, donde elegí ir porque ya lo había ganado todo ahí y quise más. Ahora no es distinto, ahora quiero más, quiero poder hacer un poco de historia en un deporte nuevo. Estoy muy motivado para adaptarme y competir.

Las lesiones y el positivo por testosterona han marcado los últimos años de tu carrera. ¿Ves esto como una oportunidad de volver a enamorarte del fútbol y recuperar tu nivel físico?

Sin dudas. Los últimos dos años fueron difíciles. El último año, sobre todo en el Barça, con la lesión grave del tendón. Después, cuando empecé a estar bien, pero no estaba al 100% físicamente, me pasó lo del doping, que ya se comprobó con FIFA que fue contaminación. Después, WADA quiere entrar y pide aplazamientos de plazos, pero FIFA y nosotros ya estábamos todos arreglados. Ahora estamos intentando ver con WADA, pero bueno, yo estoy enfocado en mi nuevo proyecto y ahora sí puedo decir que físicamente estoy en mi mejor momento desde hace muchos años. Las lesiones quedaron atrás y volver a competir es un desafío emocionante, especialmente en un formato totalmente nuevo. Entonces estoy físicamente bien y también muy ilusionado.

¿Qué opinas del formato de la Kings League? ¿Lo habías seguido antes?

Sí, desde que empezó el primer split cuando yo estaba en España, me gustó desde el principio. El nivel ha subido muchísimo desde entonces; la Kings League ha hecho un boom y se está profesionalizando mucho, incluso en Brasil. Es un deporte nuevo donde hay gente muy buena, y eso es lo que la ha llevado a este nivel.

Los logros de Ferrao en el fútbol sala / Kings League

Jugarás en Brasil, la doble campeona del Mundo de la Kings League. ¿Ves un gran nivel en los jugadores?

Sin duda. En la primera edición el nivel ya era bueno, pero ha evolucionado muchísimo. Ahora es mucho más profesional y el nivel es otro. Incluso todos lo comentaban al principio que no era tanto, pero ahora ya la gente ve a la Kings como el deporte que más rápido llegó a este nivel. No te sabría decir ningún otro deporte que llegó a este nivel tan rápido.

¿Has tenido la oportunidad de hablar con Piqué, otra leyenda del Barça?

Del proyecto todavía no. En el Barça sí que nos habíamos visto, pero tras la salida del club no hemos hablado sobre esto. Muy ilusionado de volver a verle.

Has sido definido como el mejor fichaje de la historia de la Kings League. ¿Te pone eso algo de presión?

Como deportistas, la presión forma parte del deporte. Si no hay presión es que no rendimos. Vivimos con presión constantemente, sobre todo en partidos difíciles o momentos importantes. Pero es una presión positiva, para demostrar que ha valido la pena y que puedo responder a la confianza que han puesto en mí.

En la Kings League Brasil también se han involucrado grandes nombres del fútbol tradicional como Neymar, Kaka, Ronaldo Nazario… ¿Qué crees que es lo que atrae tanto?

Creo que es el entretenimiento. Es un partido más gustoso de ver. A mí un partido de fútbol y de fútbol sala me encanta, pero es lo mismo de siempre. Esto es dinamismo puro, más dinámico, imprevisible, donde puede pasar algo en cualquier momento. Y creo que a la gente le gusta esto y llama la atención, sobre todo de la nueva generación, que estaba dejando un poco de lado el fútbol tradicional o el fútbol sala. La Kings ha logrado captar a toda esa gente joven y lo está haciendo muy bien, con profesionalismo y un camino sólido.