Fabrizio Romano: "Las negociaciones por Julián Álvarez entre Barça y Atlético van a continuar"
Fabrizio Romano respondió al test de SPORT sobre el mercado de fichajes durante la 'Final Four' del Mundial de la Kings League en Milán.
Fabrizio Romano, periodista especialista en el mercado de fichajes, atendió a SPORT durante la celebración de la Final Four del Mundial de la Kings League en Milán para repasar, entre otros temas, la posible llegada de Julián Álvarez al Barça en un test rápido en el que dio detalles de lo que podría suceder en estos próximos días.
Presente en la cita mundialista de la competición creada con Gerard Piqué para participar en un evento de la fase final, el periodista italiano también tuvo palabras de admiración para el exazulgrana: "Siempre he sido muy fan".
¿Qué fichaje te ha sorprendido más este verano?
Cucurella al Real Madrid.
¿Cuál es el mejor fichaje de lo que llevamos de verano?
Morgan Rogers al Chelsea.
¿Por qué?
Porque es un jugador top y llega a un equipo perfecto para él.
¿Cuál ha sido el acierto más importante de tu carrera?
La llegada de Tuchel al Bayern, porque nadie se lo esperaba. Y también lo de Cucurella al Real Madrid este verano ha sido increíble.
Si fueras presidente, ¿qué estrella ficharías para tu equipo?
¿De fútbol o de la Kings League? En la Kings League me encantaría fichar a Gerard Piqué. Siempre he sido muy fan de Gerard y me gustaría tenerlo en mi defensa.
¿Y en el fútbol profesional?
A un joven: Lamine Yamal. Es un futbolista único.
Hablando del Barça, ¿crees que fichará un ‘9’?
Sí, creo que al final fichará uno. De momento están esperando a ver qué sucede con Julián, pero la intención es incorporar un delantero.
¿El elegido para esa posición es Julián Álvarez?
Van a intentarlo por Julián, eso seguro. Que la operación se pueda cerrar o no dependerá más del Atlético que del Barça, pero la negociación va a continuar.
¿Cuántos mensajes de WhatsApp puedes recibir en un día?
No lo sé, muchísimos. Tengo unos 80 o 90 chats abiertos, así que siempre hay algo.
Ahora que la Kings League es internacional, ¿te animarías a anunciar sus fichajes?
¿Por qué no? Me encantaría. Aquí pasan muchas cosas y hay muchos jugadores que llegan desde el fútbol profesional a la Kings League. Siempre es muy divertido.
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