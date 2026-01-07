España sigue intratable en el Mundial de la Kings League

El combinado nacional español dirigido por Narcís Barrera demostró ante Perú que ha viajado a Brasil con el único objetivo de poner la primera estrella encima del escudo. En otro partido muy sólido, consiguieron imponerse por un contundente 8-5 que les permite mantenerse invictos y, a la espera de lo que pase en el Brasil - Qatar, asegurar la primera plaza rumbo a cuartos de final del Mundial de Naciones de la Kings League.

Si bien es cierto que el primer tanto tardó en llegar, obra de Oscar Coll en el minuto 11, España logró una cómoda ventaja al poco de este dejando un 4-0 en el marcador que hacía pensar que sería un encuentro mucho más plácido de lo que acabó siendo.

Nolla y Pelaz con un gol doble, fueron los que ayudaron a poner distancia, pero Perú reaccionó y llegó a dejar el encuentro de lo más ajustado con el 5-4 tras anotar su penalti presidente. Pero tras este bajón, los de Narcís Barrera volvieron a apretar para, gol a gol, cerrar el partido y con ello certificar su 2 de 2.

Spursito asumió esta vez la responsabilidad del penalti presidente. Y no falló. Con un potente disparo anotó el 6-4 de la tranquilidad. Un tanto que vino acompañado por otro de Oscar Coll para sentenciar el encuentro. Nada más poner el balón en juego tras el parón por la pena máxima, el jugador de Porcinos conectó una perfecta volea imposible para el guardameta peruano. Gran gol para el centrocampista, confirmando así una actuación digna de MVP.

El segundo partido de la fase de grupos para España en el Mundial lo acabaría cerrando Gerard Nolla, que con un disparo cruzado firmaría su quinto tanto en la competición tras los tres del partido ante Brasil.

ITALIA SIGUE INTRATABLE

Aún por disputarse la gran parte de los encuentros de la segunda jornada, España e Italia son las dos selecciones invictas del campeonato. La azurri también ha desplegado un gran fútbol hasta la fecha, demostrando en Brasil que tener liga propia les está dando una marcha más.

Golearon a Francia por un demoledor 8-0 en la jornada inaugural y en esta segunda fecha, hicieron lo propio al superar a Polonia por 3-7. Sin duda, Italia será una de las selecciones a superar en esta fase final del Mundial de Naciones de la Kings League.