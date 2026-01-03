España pone la samba para hacer historia ante Brasil en el Mundial de la Kings League

Llegaba el momento. Tras un largo mes de preparación por parte de ambas selecciones, la 'final anticipada' se disputaba en la jornada inaugural en el Trident Arena de Sao Paulo. Brasil, alentada por su 'torçida', se presentaba como la actual campeona y por qué no decirlo, también como la favorita. Pero nada de esto sirvió para frenar a una España que mete miedo tras golear por 3-7.

Los de Narcís Barrera completaron un encuentro espectacular de principio a fin. Aprovecharon sus cartas a la perfección y con una defensa muy seria y un ataque demoledor, consiguieron su primera victoria en un Mundial en el que se sienten fuertes. "Queremos demostrar la mejor selección", comentó el técnico en la previa y sin duda, en este arranque lo han hecho.

Y eso que el partido se les complicó desde la primera jugada. Kelvin Oliveira, mejor jugador del universo creado por Gerard Piqué y a su vez, MVP del último Mundial de Naciones, no faltó a su cita con el gol. Era su vigésimo tanto en su sexto partido en la competición. Una auténtica barbaridad que se extendería hasta los 22 al terminar el encuentro con su hat trick.

PUNTO DE INFLEXIÓN

Pero España no se vino para nada abajo y gracias a su carta consiguió darle la vuelta al encuentro. Gerard Nolla, tras fallar un primer penalti luchado por Guti, tuvo una segunda oportunidad desde los once metros gracias al mismo futbolista de Porcinos. Y en esta no perdonó para, al ser el 'jugador' estrella, poner directamente el 1-2 en el marcador.

Y en el dado, sentenciaron. Defendido con cabeza por Guti y Eloy Amoedo, que tan solo le permitieron un tanto a Kelvin, y atacado a la perfección por Gerard Nolla y Nico Santos, que firmó su particular doblete, España logró aumentar su rienda hasta el 2-5.

SIN FALLO

Gaules saltó primero al terreno de juego para lanzar su penalti presidente, pero no lo aprovechó al mandarlo muy arriba sobre la portería defendida por Eloi, dándole así un respiro al combinado nacional español.

Sí lo envió a gol DjMaRiio. Con una tranquilidad pasmosa lo puso lejos del alcance del guardameta brasileño para recuperar la ventaja de tres tantos y dejar a punto de caramelo la victoria. Finalmente, fue Liñares quien firmó el definitivo 3-7 con un remate cruzado para desatar la locura entre el combinado nacional español.

LA DEFENSA, CLAVE

Los de Narcís Barrera le plantearon un partido de tú a tú a la 'canarinha', poniéndolos en apuros constantemente y alzando un muro que consiguió frenar al mejor futbolista del campeonato.

Salvó Aitor Vives bajo palos el 'poker' de goles de Kelvin, quien lo intentó sin descanso durante todo el encuentro. Otra mano de Eloy volvió a negarle el tanto en los últimos minutos, avisando al resto de selecciones lo complicado que es marcarles gol. España va a por el Mundial.