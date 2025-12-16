KINGS LEAGUE
España ya tiene lista para el Mundial de la Kings League: estos son todos los nombres
Narcís Barrera anunció su lista de 13 jugadores para la cita mundialista en Brasil
La Kings World Cup Nations vuelve este 2026 con el Mundial de la Liga de los Reyes en Sao Paulo, Brasil.
Este lunes, DjMaRiiO, presidente de la selección, anunció durante un programa junto a Gerard Piqué, Guanyar y los hermanos xBuyer, la lista final de 13 jugadores que representarán a España en la cita mundialista de este mes de enero.
Este Mundial será el segundo del universo Kings League. España debutará ante la anfitriona y actual campeona, Brasil. La 'Roja', con un bloque con presencia mayoritaria de jugadores de Porcinos FC, el equipo que ha arrasado esta temporada en Europa, buscará resarcirse de las malas sensaciones del último Mundial.
Estos son los 13 elegidos por el entrenador Narcís Barrera:
- Dani Pérez
- Eloy Amoedo
- David Soriano
- Alex Guti
- Carles Planas
- Aitor Vives
- Marc Pelaz
- Oscar Coll
- Dani Liñares
- Cristian Lobato
- Aleix Martí
- Nico Santos
- Gerard Nolla
El torneo arranca el próximo 3 de enero y España queda encuadrada en el Grupo D. Además del debut con la vigente campeona, el equipo español se enfrentará Perú y Qatar, debutante.
