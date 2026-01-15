España, de goleada en goleada para plantarse en las semis del Mundial de Naciones de la Kings League

Lo avisaron antes de empezar, lo confirmaron ante la todopoderosa Brasil y así lo han seguido haciendo durante todo el Mundial de Naciones de la Kings League. España venía con la intención clara de llevarse el campeonato y, tras superar por una nueva goleada a Estados Unidos en cuartos (9-3), el sueño está cada vez más cerca.

Pero para llegar a tener esa opción el próximo 17 de enero en el Allianz Parque de Sao Paulo, antes tendrán que ganar a uno de los huesos más duros de roer de todo el Mundial, Chile. La selección sudamericana tampoco ha conocido la derrota desde que llegó a Brasil y al ganar a Alemania por 8-5, que también estaba haciendo un gran torneo, han mandado un mensaje claro. Partidazo el que se disputará este jueves a las (22:00h CET).

MUY SÓLIDOS

Lo venimos comentando. La selección dirigida por Narcís Barrera es una máquina bien engrasada que partido a partido va dejando actuaciones estelares. Y ante los norteamericanos no bajaron el ritmo. Dominaron de principio a fin para, ya no solo mostrar potencial ofensivo, sino también defensivo. Sin duda, una de las fortalezas de este conjunto.

Y eso que se complicaba el partido por una roja muy discutida a Nico Santos, que no podrá estar en semifinales. En una acción en el centro del campo, un discreto manotazo acabó con el jugador de 'la roja' expulsado y con DjMarRiio, Adri Contreras y Spursito indignados: "No te cargues el partido", reclamaban.

Pero tras superar esta acción y habiendo aguantado el 1-1 los cinco minutos que estuvieron en inferioridad numérica, el dominio se empezó a plasmar con goles. Primero Gerard Nolla y después Aleix Martí ayudaron a llegar con ventaja al descanso.

En la segunda mitad ya fue un festival anotador con los tantos de Liñares, Pelaz x2, Lobato, y gracias también al penalti presidente del propio Mario a lo 'panenka', España cerró el partido con maestría. Oscar Coll firmó el que certificaba el pase a semifinales y con este, ya solo queda un partido para plantarse en la gran final, donde esperarían México o Brasil.