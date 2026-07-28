Los equipos italianos arrancan con pleno de victorias y los vigentes campeones caen por sorpresa en una apasionante primera ronda de la Kings World Cup Clubs Italy 2026

La primera ronda de la Kings World Cup Clubs 2026, celebrada en Milán (Italia), dejó resultados inesperados, celebraciones memorables y auténticos golazos.

Los equipos italianos hicieron disfrutar a la afición local con un pleno de victorias en sus respectivos debuts. Stallions resistió el intento de remontada del campeón de Kings League Brasil, DesimpaiN, para imponerse por 6-5 en la primera jornada. También en ese primer día, Alpak FC derrotó al campeón alemán No Rules FC, mientras que en la segunda jornada Underdogs FC venció a La Capital CF, el equipo presidido por Lamine Yamal.

Los gigantes brasileños G3X y FURIA también demostraron su potencial en la segunda jornada, con contundentes victorias frente al campeón francés Karasu y Porcinos FC, respectivamente.

Los vigentes campeones caen en la primera jornada

DR7, representante de Kings League MENA, protagonizó una de las mayores sorpresas en la historia de la competición al eliminar al vigente campeón del mundo, Los Troncos FC. El equipo liderado por el streamer saudí Drb7h logró una contundente victoria por 6-1, con una espectacular actuación del guardameta Mame Cheikh Diop, autor de un sorprendente hat-trick.

DjMaRiiO celebró la victoria de Ultimate Móstoles por 7-5 frente a Atlético Parceros dedicándosela a su futuro hijo. Tras transformar su Penalti Presidente, colocó el balón bajo su camiseta como homenaje a su esposa, que está embarazada.

La jornada concluyó con un partido que se decidió en los minutos finales. Stallions dominó gran parte del encuentro, pero el campeón brasileño reaccionó hasta igualar el marcador, incluso después de perder por lesión a su estrella, Davi Ilario. Finalmente, el conjunto italiano mostró mayor solidez y certificó una nueva victoria para el país anfitrión. Además, Alessandro Di Dio firmó uno de los grandes candidatos al mejor gol del torneo con una espectacular volea.

Italia y Brasil dominan la segunda jornada

El fundador de la Kings League, Gerard Piqué, estuvo presente en la Kings League Arena durante la segunda jornada para dar la bienvenida a presidentes y jugadores en la tercera edición de la Kings World Cup Clubs. Tras celebrarse anteriormente en México (2024) y Francia (2025), el torneo de clubes aterriza por primera vez en Italia.

El partido inaugural entre La Capital CF (España) y Underdogs FC (Italia) fue un auténtico placer para el público local gracias a la goleada del conjunto italiano. El gran protagonista fue el portero Gilli, que abrió el encuentro anotando dos goles.

En el partido estelar de la noche, FURIA logró acabar con la imbatibilidad de Porcinos FC frente a equipos brasileños. El conjunto brasileño dominó claramente la primera mitad, aunque los españoles estuvieron cerca de forzar el empate antes de que Leleti sentenciara el encuentro.

La Kings League MENA regresa

Durante la primera jornada se anunció el regreso de Kings League MENA a Riad, donde el próximo 18 de septiembre comenzará su primera temporada completa con un formato ampliado de 10 equipos.

Los siete presidentes que participaron en la exitosa Kings Cup MENA celebrada entre octubre y noviembre del pasado año volverán a competir, acompañados por tres nuevos presidentes que serán anunciados en las próximas semanas.

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Resultados de la primera ronda de la Kings World Cup Clubs 2026