Los equipos españoles quieren conquistar Italia para seguir con su dominio en la Kings World Cup Clubs

La temporada 2025/26 de la Kings League encara su desenlace, y lo hace con el mayor de los premios sobre la mesa: la corona de la Kings World Cup Clubs 2026 Italy. El próximo domingo, la competición de clubes más importante del universo Kings League levantará el telón en Milán, Italia. Los 16 mejores equipos de la temporada se medirán del 26 de julio al 1 de agosto para decidir el nuevo campeón del mundo de la Kings League.

La gran incógnita del torneo es: ¿logrará alguien frenar el dominio de los españoles? Los equipos de la Kings League Spain se han llevado las dos ediciones de la KWCC disputadas hasta la fecha con Porcinos FC de Ibai Llanos en 2024 y Los Troncos FC en 2025.

En esta edición, serán cuatro los conjuntos españoles que pelearán por el título: La Capital CF de Lamine Yamal, Ultimate Móstoles de DjMaRiiO y los dos anteriores campeones, Porcinos FC y Los Troncos FC. Sin embargo, enfrente tendrán rivales de peso. Entre los aspirantes destacan conjuntos liderados por algunos de los grandes nombres del ecosistema, como FURIA de Neymar Jr. y G3X de Kelvin Oliveira, de la Kings League Brazil; el Atlético Parceros FC de James Rodríguez, de la Kings League México; y el No Rules FC de Hasan Salihamidžić, de la Kings League Germany.

A ellos se suman los tres representantes de la Kings League Lottomatica.sport Italy, que aspiran a conquistar la corona en casa: Alpak FC, Stallions y Underdogs FC.

Aleix Martí, Kelvin Oliveira y Lipão Pinheiro lucharán por la Corona de Oro

Los mejores futbolistas del universo Kings League estarán presentes en el Kings League Arena de Italia. Entre las estrellas que pisarán el césped figuran los íconos brasileños Kelvin Oliveira y Lipão Pinheiro; Aleix Martí (Ultimate Móstoles), máximo goleador histórico en un mismo Split de la Kings League; y todos los MVP de los splits de las ligas en 2026: Carles Planas (Los Troncos FC), Dario Ilario (DesimpaiN), Alessandro Gelsi (Alpak FC), Daviz Junco (Atlético Parceiros), Gilles Vidal (No Rules FC) y Matisse Henry (Karasu).

Todos ellos no son más que una pequeña muestra del talento que reunirá la Kings World Cup Clubs 2026. Los mejores jugadores del universo Kings League se citarán en Italia para regalar a la afición una semana entera de fútbol sin tregua.

Un formato único, pura emoción

La Kings World Cup Clubs 2026 se disputará en formato suizo. La primera ronda abre el domingo con cuatro partidos y continúa el lunes con otros cuatro.Los cruces de la Ronda 2 quedarán definidos por los ganadores y perdedores de la Ronda 1. Después llegará la ronda del ‘Last Chance’, paso previo a los cuartos de final.

Dónde ver la Kings World Cup Clubs 2026

Como siempre, los aficionados podrán seguir todos los partidos en directo a través los canales de streaming de los presidentes, así como también en los canales oficiales de la Kings League. Además, el torneo entero también se emitirá en DAZN, que ha ampliado su acuerdo con Kings League para hacerse con los derechos internacionales de la Kings World Cup Clubs 2026. DAZN retransmitirá los 27 partidos del torneo en España y el resto de Europa, así como en Canadá, Asia, África subsahariana y Oceanía.

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A este acuerdo se suma una amplia red de socios que llevará el torneo a todo el planeta: CazéTV, ESPN, Disney+ y Xsports en Brasil, ESPN y Disney+ en Latinoamérica y el Caribe, LiveMode en Portugal, y MBC Action y Shahid en Oriente Medio y el Norte de África (con On Sports en Egipto y One Sport en Israel). En Japón, ABEMA emitirá en directo los amistosos del Murash FC, y OneFootball ofrecerá los mejores clips y contenidos bajo demanda para el resto del mundo.