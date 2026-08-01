Douglas Costa: "Neymar es el talento más importante de Brasil en los últimos 30-40 años"

Douglas Costa fue una de las personalidades que se dejaron ver durante la celebración del Mundial de Clubes de la Kings League en Milán. El internacional brasileño acudió al torneo para animar a Furia, el equipo de Neymar, y atendió a SPORT para hablar sobre el crecimiento de la competición, el nivel de los participantes y la importancia de dos compatriotas como Neymar y Raphinha en la selección brasileña.

El exjugador del Bayern de Múnich y la Juventus, entre otros, reconoció estar disfrutando de su primera experiencia como espectador de la Kings League: "Es mi primera experiencia aquí, viendo desde fuera cómo funciona y todo el espectáculo que hacen. La verdad es que me gusta muchísimo".

También nos explicó que se había comprometido a acompañar y apoyar a sus amigos durante el campeonato: "Voy a estar con ellos todos los días y ojalá puedan ganar. Todos los equipos que han avanzado tienen un equipazo, pero yo siempre voy a apoyar a Furia", señaló el brasileño, que también destacó la calidad del fútbol mostrado en Milán: "A mí me encanta ver el fútbol bien jugado y aquí se juega muy bien".

Furia, equipo de Neymar en la Kings League, celebrando su pase a la 'final four' del Mundial de Clubes / Kings League

"La Kings League está creciendo muchísimo"

El extremo considera que el proyecto impulsado por Gerard Piqué ha evolucionado notablemente desde sus primeras temporadas: "Está creciendo muchísimo. Vi cuando empezó y la diferencia hasta ahora es muy grande".

Además, valoró especialmente las oportunidades que la Kings League ofrece a futbolistas que no pudieron desarrollar una carrera profesional: "Es otra manera de dar una oportunidad a los chicos que no pudieron jugar profesionalmente. Tener presidentes como Neymar o James les permite jugar, vivir esta experiencia, estar con los aficionados y competir en una cancha importante".

Neymar, ante Escocia / EFE

“Neymar es el talento más importante de los últimos 30-40 años”

El exinternacional brasileño también valoró el papel de Neymar en la selección brasileña y no dudó al situarlo entre las figuras más relevantes de la historia reciente del país: "Neymar siempre será Neymar para nosotros. Es el talento más importante que hemos tenido en los últimos 30 o 40 años".

Costa desea que su compatriota pueda dejar atrás los problemas físicos y disfrutar del tramo final de su trayectoria: "Ahora lo que deseo es que disfrute de sus últimos momentos, que deje todo el pasado atrás y que vuelva a ser Neymar, simplemente".

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El exjugador del Bayern también destacó la importancia de Raphinha y se mojó sobre qué habría pasado si hubiera llegado en plenas condiciones al Mundial: "Raphinha es un jugador muy importante. Ya lo ha demostrado en el Barcelona y en todos los sitios en los que ha jugado. Es un jugador top y con 'Rapha' al cien por cien hubiera sido otra historia", concluyó.