DjMariio, sobre el papel de España en el Mundial de la Kings League y la Supercopa: "Tampoco podemos ir de humildes"

España se ha ganado el cartel de favorita tras superar a Brasil, Perú y Qatar en el Mundial de Naciones de la Kings League. Además, lo ha logrado con un juego vistoso y coral que confirma lo que nos comentaba a Narcís Barrera en la previa: "Vamos a demostrar que somos los mejores". En ese sentido, DjMaRiiO, quien actúa como presidente del combinado nacional español, también respondió a las preguntas de SPORT después de conseguir avanzar de fase como primeros de grupo. Confiado en sus posibilidades, nos dio las claves de la selección y a su vez, también se mojó con un resultado para el clásico.

¿Qué crees que lo que más define esta selección?

Unión te diría y trabajo bien hecho desde que empezamos a decidir el staff que nos acompañaba. Creo que año pasado lo hicimos bastante mal. También la Liga con esto de votar los MVP y tal, fue un jaleo. Este año lo hemos hecho con tiempo. Y bueno, pues la mezcla del buen trabajo ha funcionado.

¿Sois favoritos para ganar el Mundial?

Hombre, entre los favoritos sí. Tampoco podemos ir de humildes, porque si has ganado a Brasil y eres el primer equipo que gana tres, eres el primer equipo que pasa cuartos, pues oye, estamos bien.

¿Qué es lo que más te ha sorprendido de este Mundial?

Hombre, sorpresas. Que a Marruecos le metan un 6-1. Al final todos los partidos son complicados. Nosotros mismos ganamos a Perú y los chavales ni lo celebran porque no jugamos del todo bien. Pero hay que saber que es eso, que es un mundial. Hemos ganado 3 de 3 y estamos en cuartos, que es lo importante.

¿A quién te gustaría encontrarte en cuartos?

No lo sé, a ver, hay partidos muy bonitos como por ejemplo... una Francia, Brasil quizás más para la final, pero un equipo latino que el chat siempre está ahí un poco en contra de España también estaría guay.

¿Ves similitudes entre España de la Kings con España del fútbol tradicional?

Sí, porque yo creo que España del fútbol tradicional siempre propone un fútbol bonito, atractivo, de toque. Nosotros igual, hoy contra Qatar, les hemos apabullado, se han metido atrás y al final hemos conseguido marcar con goles dobles y tal. Pero yo creo que sí, que al final España propone en Kings y en el fútbol lo mismo.

Una porra para la supercopa

Bueno, las finales son difíciles de pronosticar. Creo que el Barça llega con mejores sensaciones. El Madrid llega con bajas muy importantes en defensa como el año pasado. Yo, por mí, obviamente ojalá que gane el Madrid, pero llevan a Mbappé entre algodones, la parte de atrás un poco mal. Pero yo confío, es una final y el Madrid puede hacerlo.