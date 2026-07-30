DjMaRiiO va a por el Mundial de la Kings League

DjMaRiiO fue uno de los grandes protagonistas de la jornada del martes en el Mundial de Clubes de la Kings League al conseguir clasificarse de manera directa para los cuartos de final, tras superar a Stallions por 7-9 con seis tantos de Aleix Martí.

Al acabar su encuentro, fue preguntado por las opciones de los suyos en este Mundial. En la línea de las declaraciones de todos los presidentes, destacó el altísimo nivel de la competición: "Favoritos no, pero entre los favoritos sí. Todos tienen equipazos y se ha visto. Hemos sido muy superiores e igualmente nos ha costado mucho".

El creador de contenido también explicó cómo se atrevió a lanzar a lo Panenka su penalti en uno de los momentos más destacados del partido, pese a que el ensayo previo no había terminado precisamente bien.

Los jugadores de Ultimate Móstoles celebrando el pase a cuartos de final de la Kings League / Kings League

"Hoy he entrenado uno y se me ha ido arriba, a las nubes", reconoció. Ese intento fallido, sin embargo, no le hizo cambiar de opinión cuando llegó el momento decisivo: "Tenía claro que lo iba a hacer. Le he echado narices y lo he hecho".

El público italiano

DjMaRiiO también se refirió al ambiente vivido en las gradas y a la presión ejercida por la afición italiana, que apoyó al conjunto local durante el encuentro. El ‘streamer’ aseguró que entendía la postura del público y destacó la deportividad con la que terminó el partido.

"Sabía que hoy iban a estar en contra nuestra, pero al final les he aplaudido y ellos me han aplaudido a mí. La verdad es que no hay ningún problema", explicó tras el encuentro.

Adiós a La Capital

El presidente de Ultimate Móstoles también fue preguntado por sus preferencias para el duelo entre Los Troncos y La Capital, el equipo presidido por Lamine Yamal. Aunque inicialmente dudó sobre su respuesta, finalmente se decantó por el conjunto del futbolista del Barça. "Te voy a decir La Capital, pero porque Los Troncos ya han ganado el Mundial".

Pero pese a sus preferencias, Los Troncos de Perxitaa son los que estarán en el 'Last Chance' de este jueves para conseguir un puesto en cuartos de final y seguir teniendo opciones de volver a coronarse campeones del Mundial. El segundo consecutivo.

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De todos modos, DjMaRiiO cerró una jornada marcada por la victoria de su Ultimate Móstoles, que apunta a luchar hasta el final por el Mundial, con el arriesgado lanzamiento a lo Panenka y el buen ambiente con una afición italiana que, pese a jugar en su contra durante el partido, acabó reconociendo su actuación.