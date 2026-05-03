Definida la semana de playoffs en la Kings League

La jornada dejó grandes emociones en la Kings League, marcada por el liderazgo consolidado de DjMariio al frente de Ultimate Móstoles y su clasificación matemática para la Kings World Cup Clubs, en un día cargado de sorpresas, tensión y momentos icónicos antes de la decisiva semana de playoffs.

El primer enfrentamiento entre La Capital CF y El Barrio FC abrió la jornada con máxima igualdad. El equipo de Lamine Yamal llevó el partido hasta la ronda de shootouts, donde finalmente El Barrio FC, liderado por Adri Contreras, se impuso por 2-4 en shootouts tras el 4-4 en el tiempo reglamentario. La victoria dejó una de las imágenes más destacadas del día, con DjMariio celebrando junto a la plantilla de El Barrio un triunfo clave que, además, confirmaba la clasificación de Ultimate Móstoles al Mundial de Clubes.

La sorpresa llegó en el duelo entre Rayo de Barcelona y Skull FC, donde el conjunto de Skull logró imponerse por 5-6 a uno de los equipos más en forma del split. El equipo de Spursito, que llegaba como uno de los líderes, cedió ante un rival que gana impulso de cara a la Playoff Week.

Uno de los momentos más esperados fue el 1vs1 en el dado entre Guanyar y Perxitaa, representando a Porcinos FC y Troncos FC respectivamente. Sin grandes alardes, el partido se resolvió con solidez para Troncos FC, que se llevó la victoria por 3-5.

El encuentro entre PIO FC y Jijantes FC confirmó las tendencias del split. El equipo de Rivers dominó con claridad (6-2), dejando sin opciones a Jijantes FC, que queda matemáticamente eliminado sin acceso ni siquiera al Play-In. El conjunto de Gerard Romero cierra así un split irregular, lejos de su mejor versión.

En uno de los duelos más esperados, Ultimate Móstoles se enfrentó a 1K FC en un choque de alto voltaje. Con DjMariio incluso participando sobre el césped tras la clasificación al Mundial de Clubes, su equipo no pudo evitar la derrota ante el conjunto de Iker Casillas, que firmó una sorprendente victoria por 5-6 para sin mucho cambio en la tabla al quedar eliminados.

La jornada se cerró con un intenso enfrentamiento entre xBuyer Team y Saiyans FC. En un duelo vibrante entre los hermanos Buyer y TheGrefg, el partido se decidió en un agónico matchball tras una espectacular “kamehameha” que dio la victoria a Saiyans FC por 4-5 en uno de los encuentros más largos y emocionantes del split.

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Con estos resultados, la competición entra en su fase decisiva con Ultimate Móstoles como líder, varios equipos asegurando su presencia en el Play-In y otros despidiéndose definitivamente de la lucha por el título.