DAZN ofrecerá las competiciones de la Kings League en 2026

DAZN, la plataforma global líder de entretenimiento deportivo, ha adquirido los derechos de emisión de las competiciones de la Kings League para 2026, sumando nuevos formatos de fútbol innovadores a su catálogo.

Impulsada por creadores de contenidos y fundada por Gerard Piqué, la Kings League ha redefinido la forma de consumir fútbol al combinar competición, cultura streamer y una experiencia digital pensada para las nuevas generaciones de aficionados. A partir de 2026, DAZN acercará estas competiciones a millones de fans en todo el mundo a través de una cobertura y acceso sin precedentes. DAZN emitirá la Kings World Cup Nations 2026, que se celebrará en Brasil del 3 al 17 de enero, y que podrá seguirse de forma gratuita en la mayoría de los mercados internacionales*, a excepción de Francia, donde estará incluida dentro de la oferta de pago. DAZN ofrecerá el torneo en la mayor parte de Europa y Asia, así como en Canadá, Oceanía y África subsahariana.

La Kings World Cup Nations reunirá a 20 selecciones nacionales y contará con la participación de 250 de los mejores jugadores de la Kings League, dirigidos por streamers, creadores de contenido y grandes iconos del fútbol internacional. Entre los grandes nombres vinculados a la competición destacan el presidente del torneo, Ronaldo Nazário, así como capitanes de selección como Robert Lewandowski (Polonia), Wesley Sneijder (Países Bajos), Arturo Vidal (Chile), Kun Agüero (Argentina), James Rodríguez (Colombia), Miguel Layún (México) o Weston McKennie (Estados Unidos), que aportarán liderazgo y visibilidad tanto dentro como fuera del terreno de juego. Brasil, vigente campeón del mundo, defenderá el título como anfitrión del torneo.

El campeonato arrancará con una fase de grupos compuesta por cinco grupos de cuatro equipos, en la que los primeros clasificados accederán directamente a los cuartos de final. Los segundos y el mejor tercer equipo disputarán la denominada ‘Last Chance’, una última oportunidad para asegurar su presencia en la fase final. El torneo avanzará hasta la gran final, que se celebrará el 17 de enero en un escenario emblemático del fútbol brasileño como el Allianz Parque de São Paulo, donde se coronará al nuevo campeón del mundo.

Los partidos de la Kings World Cup Nations disponibles en DAZN contarán con comentarios en español, inglés, italiano, francés, portugués y alemán, garantizando el acceso al torneo a los aficionados de todo el mundo.

DAZN será también el broadcaster doméstico de las ligas locales de la Kings League en España, Italia y Alemania, que se disputarán entre marzo y mayo, y contarán con narración en el idioma local de cada país.

Shay Segev, CEO de DAZN Group, ha comentado: “La ambición de DAZN es convertirse en el hogar global del fútbol, y la Kings League representa el tipo de innovación que los aficionados demandan del deporte. DAZN es el socio ideal para hacer crecer la audiencia de la Kings League a nivel mundial, gracias a nuestro alcance global, nuestra tecnología pionera y nuestras herramientas de marketing. Este acuerdo refuerza la posición de DAZN como el destino perfecto para los formatos de fútbol más emocionantes y complementa nuestro portafolio global de derechos de fútbol, que incluye las ligas y competiciones más seguidas del mundo”.

Djamel Agaoua, CEO de Kings League ha destacado: “La Kings League ha revolucionado el entretenimiento deportivo, consolidándose en solo tres años como la principal marca deportiva liderada por creadores, con competiciones en siete grandes mercados y dos Mundiales. DAZN llevará nuestra marca revolucionaria de fútbol a audiencias de todo el planeta, a través de su plataforma digital de primer nivel, asegurando que millones de hogares tengan la oportunidad de ver la Kings World Cup Nations y el resto de las competiciones en 2026”.