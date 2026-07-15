DAZN y Kings League amplían su acuerdo para ofrecer gratis a nivel internacional la Kings World Cup Clubs 2026

AZN, la plataforma global líder de entretenimiento deportivo, ha ampliado su acuerdo con Kings League para hacerse con los derechos internacionales de la Kings World Cup Clubs 2026, que se ofrecerá en directo y gratis del 26 de julio al 1 de agosto.

DAZN retransmitirá los 27 partidos del torneo en España y el resto de Europa, así como en Canadá, Asia, África subsahariana y Oceanía, acercando el desenlace de la temporada 2025-26 de clubes de Kings League a aficionados de todo el mundo.

Este acuerdo refuerza la creciente relación entre DAZN y Kings League, dos marcas pioneras que están redefiniendo la forma en la que los aficionados disfrutan del deporte en directo a través de una propuesta de entretenimiento digital.

La Kings World Cup Clubs 2026, que se disputará en Milán (Italia), reunirá a 16 de los mejores equipos procedentes de las siete competiciones regionales de Kings League para luchar por el título de campeón del mundo.

El torneo contará con equipos presididos por algunas de las mayores estrellas del fútbol, entre ellas Lamine Yamal (La Capital CF – Kings League Spain), Neymar Jr. (Furia FC – Kings League Brazil), James Rodríguez (Atlético Parceros – Kings League México) y Hasan Salihamidžić (No Rules FC – Kings League Germany).

Junto a ellos estarán algunos de los creadores de contenido más influyentes del mundo, como Blur (Stallions – Kings League Lottomatica.sport Italy), Dr7bh (DR7 – Kings League MENA), Gaules (G3X – Kings League Brazil), Ibai Llanos (Porcinos FC – Kings League Spain) y Juan Guarnizo (Aniquiladores FC – Kings League México), reflejando la combinación única de fútbol de élite y entretenimiento digital que caracteriza a Kings League.

Djamel Agaoua, CEO de Kings League, ha señalado: “La Kings World Cup Clubs representa el culmen de nuestra temporada de clubes y es una gran muestra del alcance global del ecosistema Kings League. Estamos encantados de seguir fortaleciendo nuestra exitosa colaboración con DAZN y de llevar esta competición única a aún más aficionados de todo el mundo. Mientras Kings League continúa redefiniendo la manera en que una nueva generación vive el deporte, combinando competición de máximo nivel, creadores de contenido y emociones inolvidables, nos enorgullece hacerlo junto a socios como DAZN, que comparten nuestra ambición de acercar formatos innovadores a los aficionados de todo el mundo”.

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Shay Segev, CEO de DAZN Group, ha afirmado: “La Kings League es una de las propiedades de entretenimiento deportivo más emocionantes del panorama actual y estamos encantados de ampliar nuestra colaboración para ofrecer la Kings World Cup Clubs 2026 en directo y de forma gratuita a través de DAZN. Este torneo combina fútbol, creadores de contenido y entretenimiento de una manera que refleja cómo las audiencias actuales disfrutan del deporte. Como el hogar global del fútbol, DAZN se encuentra en una posición única para ayudar a competiciones consolidadas y formatos de rápido crecimiento, como Kings League, a llegar a nuevos aficionados y seguir ampliando su audiencia internacional”.