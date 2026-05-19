DAZN se convierte en broadcaster oficial de la Queens League Spain en 2026

DAZN, la plataforma global líder de entretenimiento deportivo, será el partner oficial de la Queens League Spain y retransmitirá la competición en España durante la próxima edición celebrada del 3 al 7 de junio.

Con este acuerdo, DAZN refuerza su apuesta por los nuevos formatos deportivos y por el crecimiento del fútbol femenino, incorporando a su oferta una competición que ha logrado conectar deporte, entretenimiento y cultura digital para acercar el fútbol a nuevas generaciones de aficionados.

Una nueva etapa para la Queens League Spain, de la mano de DAZN

La nueva Queens League Spain arrancará oficialmente hoy 19 de mayo con la Queens League Kickoff Night, una gala de presentación en la que se darán a conocer todos los detalles de la edición.

La competición se ha convertido además en una nueva puerta de entrada al fútbol femenino para miles de jóvenes, especialmente mujeres, que encuentran en la liga referentes cercanos, narrativas digitales y formatos más participativos. En este contexto, la nueva edición contará con personalidades procedentes del entretenimiento, las redes sociales y el emprendimiento digital, consolidando a la Queens League Spain como uno de los ecosistemas donde deporte, marcas y cultura digital conviven de forma natural.

Entre las nuevas incorporaciones destacan perfiles como Cristina Pedroche, una de las personalidades mediáticas más reconocidas del país y figura habitual en televisión y entretenimiento; Vicky López, jugadora del FC Barcelona y de la Selección Española Femenina de Fútbol, siendo una de las grandes promesas del fútbol español; Mar Lucas, una de las creadoras de contenido con mayor proyección internacional entre música, contenido y moda; Marina Rivers, consolidada como una de las voces más influyentes de la nueva generación digital; Clerss, una de las creadoras con mayor crecimiento dentro del entretenimiento digital; o Andrea Garte y Abril Cols, emprendedoras vinculadas al lifestyle y el bienestar, entre otros perfiles que representan una nueva generación de creadoras y emprendedoras digitales conectadas con las audiencias jóvenes.

Tres años después de su lanzamiento, la Queens League Spain se ha consolidado como un fenómeno cultural capaz de transformar cada jornada en entretenimiento en vivo, conversación digital y contenido social. Más allá del fútbol, la competición continúa reforzando un modelo que combina deporte, entretenimiento, contenido y comunidad para conectar con una audiencia que consume el deporte de forma diferente.

Gracias a esta alianza, DAZN acercará la Queens League Spain a los aficionados a través de una experiencia de emisión diseñada para una audiencia digital y multiplataforma, reforzando el posicionamiento de la competición como uno de los formatos más innovadores dentro del ecosistema del deporte y el entretenimiento.

Marcos Arizmendi, Deputy Chief Product Officer de Kings League Spain y Queens League Spain comenta: “La Queens League Spain nació con el objetivo de reimaginar cómo se vive y se comparte el fútbol femenino, conectando deporte, contenido y entretenimiento en un mismo ecosistema. Contar con DAZN como partner oficial supone un paso muy importante para seguir creciendo, ampliar nuestro alcance y acercar la competición a nuevas audiencias”.

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Enrique de Porres, SVP Marketing de DAZN España, ha destacado: "En DAZN trabajamos para conectar a las nuevas generaciones con el deporte, y la Queens League Spain representa exactamente eso: una competición que ha sabido fusionar fútbol, entretenimiento y cultura digital de una forma única y genuina. Este acuerdo no es solo una alianza para su retransmisión, es una apuesta por el futuro del deporte femenino y por los formatos que están redefiniendo cómo los jóvenes viven y consumen el entretenimiento deportivo. Estamos encantados de llevar la Queens League Spain hasta nuestros usuarios y de ofrecer todo el alcance y potenci