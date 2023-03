El Conseller Joan Ignasi Elena, talismán para 'Jijantes' en la Kings League

El Conseller de Interior de la Generalitat visitó el Cupra Arena y fue 'talismán' para Jijantes Departió animadamente con Gerard Piqué en el palco del Cupra Arena mientras presenciaba la penúltima jornada de la fase regular

La Kings League llega a la recta final de la fase regular y, con la incertidumbre de saber quién se mete y quién no en el 'play-off' final que dará acceso a la Final Four del Camp Nou, no dejan de verse caras conocidas en el palco presidencial del Cupra Arena. La última, la del Conseller d'Interior de la Generalitat de Catalunya, Joan Ignasi Elena.

El político barcelonés departió animadamente con Gerard Piqué mientras presenciaba los primeros partidos de la décima jornada de la competición. Especialmente interesado estuvo el Conseller en el duelo entre El Barrio y Jijantes que supuso la primera victoria de la temporada para el equipo de Gerard Romero.

Joan Ignasi Elena fue durante seis años alcalde de Vilanova i la Geltrú, pueblo del que es casi embajador el conocido periodista, con el que guarda una gran relación. Precisamente tras el triunfo de Jijantes, el político se pasó por el 'streaming' de Gerard Romero, emocionado por lograr por fin estrenar el casillero de victorias.