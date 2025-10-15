La conexión Piqué - Marcelo deja sus primeras perlas: "Lo de los árbitros con el Madrid está siendo increíble, os están dando la liga a otro nivel"

Marcelo, sin duda uno de los mejores laterales de la historia del fútbol, se ha unido a la Kings League como jugador/presidente de Skull FC junto a Plex, uno de los mayores creadores de contenido del país. Y está conexión con Piqué ya ha tenido uno de sus grandes momentos. Al exazulgrana le encanta la rivalidad Barça-Madrid, lo ha demostrado con Iker Casillas y en esta ocasión, no ha sido menos con el brasileño.

"Toquemos el tema. Lo de los árbitros con el Madrid está siendo increíble, os están dando la liga a otro nivel", le recriminaba en una 'discusión' en uno de los vídeos subidos por Plex. Dicha acusación la lanzaba Piqué respecto al Madrid-Villarreal de la última jornada antes del parón, una de las más polémicas en lo que llevamos de campeonato también por lo que pasó al día siguiente en el Pizjuán en el Sevilla-Barça: "El partido del Madrid es una vergüenza y luego a nosotros nos pitan un penalti de Araujo en el minuto 10 que no lo es".

"No veo fútbol", le contestó Marcelo, encadenando así otro reproche de Gerard: "En el Bernabéu, es que no sabéis lo que es. Roban por naturaleza ya. Se quejan si no roban. Te roban y cuando hay un día en que no lo hacen se quejan por no haberlo hecho".

Marcelo y Piqué, abrazándose tras un clásico / VALENTÍ ENRICH

"CON VAR, POR FIN, EL MADRID NO ROBA TANTO"

El tema dio para mucho y Piqué seguía insistiendo entre las risas de Marcelo y Plex: "Sin VAR, los atracos que hacíais eran increíbles. Con VAR, por fin, el Madrid no roba tanto. Es histórico". Eso desencadenó en una serie de ejemplos sucedidos en los clásicos, a los que el central catalán aprovechó también para sacar a relucir dos casos más ante otros equipos de LaLiga. "A Juanfran le sacaron dos amarillas en el Bernabéu por simular en dos penaltis clarísimos. Esto es humillar".

"¡SOLO FALTARÍA, ES QUE ES ROJA DIRECTA!"

Pero la situación más divertida se produjo cuando el brasileño recordó un penalti no pitado sobre Cristiano Ronaldo en el Camp Nou que acabó con el portugués expulsado: "Encima lo expulsaron. Le enseña una amarilla por un penalti". Piqué, incrédulo, no dudó en responderle entre gritos: "Le sacan una amarilla por empujar a un árbitro que tendría que ser roja y se está quejando... ¡Solo faltaría, es que es roja directa! Se quejan cuando no pueden robar. Ya es el ADN del Real Madrid."

"QUÉ GILIP*, QUÉ PESADO, QUÉ CHULO..."

El exfutbolista blanco, al ser preguntado por Plex sobre qué pensaba el vestuario del Madrid sobre Piqué en esos tiempos de Mourinho en los que había tanta rivalidad, no dudó en responder: "Qué gilip*", qué pesado, qué chulo... yo era el primero en decirlo". El azulgrana, entre risas, le respondió: "En ese momento me gustaba crear rivalidad, Marcelo no era de este estilo. La rivalidad tiene que existir, sino no tiene gracia. Los partidos más divertidos eran los Barça - Madrid". El propio jugador brasileño también recordó esa temporada en la que se enfrentaron por todo: "Lo que más me marcó fueron los 4 partidos seguidos, que ya no sabía si era Champions o qué era".

Piqué y Marcelo, en un clásico / EFE

Sobre lo que pasaba sobre el césped, el presidente de la Kings League siguió sacando pecho: "Ganamos mucho, Éramos muy superiores en la época de Pep y tal, y hubo un momento en el que llegaba al Bernabéu y pensaba que era mi casa, como encima me llamo Bernabéu de apellido".

MARCELO, ¿AL BARÇA?

Gerard le preguntó a Marcelo si en alguna ocasión hubo la posibilidad de vestir de azulgrana, a lo que el brasileño respondió con una anécdota: "Con la sub15 de Brasil jugué ante el Barcelona y parece que alguien del club habló con mi agente cuando estaba en el Fluminense. Puede ser que sea mentira pero creo que hubo algo. Aunque nunca pensé que iba a jugar en el Barça".

"TENEMOS QUE HABLAR DE LAS CAMPAÑAS MEDIÁTICAS DE VUESTRO PRESI"

Ya en el final del vídeo compartido por Plex, Piqué dejó otra perla, pero ya para otro momento: "Otro día tenemos que hablar de las campañas mediáticas de vuestro presidente cuando las cosas van mal y estáis a 20 puntos del Barça y empieza a sacar el ventilador".