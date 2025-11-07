Coentrão descuelga las botas para jugar en la Kings League

Salta la sorpresa con el nuevo fichaje de El Barrio para tratar de alcanzar los playoffs de la Kings Cup. Tras la presencia de Marcelo en dos jornadas con su equipo, Skull FC, ahora será el turno de Fabio Coentrao, otro exfutbolista blanco que se vista de corto para jugar en la Kings League. Cada jornada más exfutbolistas profesionales se apuntan al proyecto de Gerard Piqué. ¿Quién será el próximo?

Y es que el portugués debutará con El Barrio de Adri Contreras en la quinta jornada, recogiendo el testigo de su excompañero Marcelo Vieira. El lateral descolgará las botas este domingo 9 de noviembre, cuando su equipo se enfrente a Ultimate Móstoles (18:00 h).

Con un palmarés envidiable que incluye dos Champions, dos ligas, Supercopas de España y de Europa, Mundial de Clubes, Copa del Rey, tres copas de Portugal con Benfica y Sporting y una liga con las 'águilas', ahora le tocará llevar su calidad al formato Kings.

ÚLTIMA PLAZA EN JUEGO

Su participación promete añadir aún más emoción a la pelea por la última plaza de Playoffs que sigue en juego. En el Grupo B, ya están definidos los cuatro equipos clasificados, pero en el Grupo A todavía queda un billete por repartirse entre Porcinos FC y El Barrio.

Alequipo de Ibai Llanos y Guanyar le basta con sumar un punto ante 1K FC para asegurar su clasificación. En cambio, los de Adri Contreras deberán vencer a Ultimate Móstoles y esperar que Porcinos FC no puntúe, algo que a Iker Casillas le encantaría, como ha comentado en un vídeo para calentar el encuentro. Un cierre de fase de grupos con sabor a final, donde cada acción contará.

PARTIDOS Y HORARIOS