Claudia Zornoza: "Al Madrid le debo mucho, es como estar en Disneyland"

Claudia Zornoza (Madrid, 1990) no vivir sin el fútbol. "No puedo estar sin ello", asegura. Campeona del mundo con la Selección en 2023, un hito del que reconoce que "todavía no soy consciente", firmó una trayectoria brillante en clubes como Real Madrid, Rayo Vallecano, Atlético de Madrid, Valencia CF, Real Sociedad y Levante UD, antes de poner fin a su etapa profesional en el Utah Royals.

Sin embargo, no se ha desvinculado del todo del fútbol: ahora es directora de fútbol femenino en WOT y ha aceptado el reto de la Queens League como ‘Wildcard’ de Pilares FC, el equipo de Marina Riverss y Lucii. De todo ello habla en una entrevista con SPORT.

¿Cómo está siendo tu adaptación en un formato tan rompedor como la Queens League?

Esperaba que me costaría más. Me vi varios vídeos en YouTube para intentar entender las normas, porque es cierto que es un poco caótico, muy diferente al fútbol profesional, pero desde que lo probé el sábado me parece súper divertido. Creo que es un formato muy muy diferente y que engancha. Además, pude ver más equipos después de nuestro partido y nada, contenta por esta nueva experiencia. Y sí que es cierto que noto mucho las dimensiones del campo, pero me adaptaré rápido.

¿Cómo es la relación con las presidentas?

Muy buena, además están súper implicadas. Justo con mi fichaje a mí me habló Lucii, tenemos también diariamente conversaciones, Riverss también. Están siempre súper atentas a estos partidos que hemos tenido y sobre todo a que el equipo esté funcionando.

Cuando anunciaste tu retirada dijiste que el Real Madrid fue “un club que lo cambió todo”.

Sí, realmente he pasado por muchos clubes, cada uno de ellos siempre me ha aportado algo muy positivo y es que he disfrutado. Puedo decir que en todos los equipos que he estado he disfrutado mucho y el Real Madrid al final me dio un vuelco en mi trayectoria profesional. Al final, como dice todo el mundo, estás en Disneyland. No te faltaba de nada. Y luego a nivel deportivo me dio la posibilidad de competir con grandes clubes en Champions, también de estar en la Selección, de volver ahí. Entonces sí, creo que les debo mucho y quien esté en el Real Madrid siempre va a estar a gusto en ese sentido.

Claudia Zornoza, con la camiseta del Real Madrid / AFP7 vía Europa Press / Europa Press

¿Y cómo ves la rivalidad actual entre Barça y Madrid?

Es cierto que hace como dos meses estaba muy igualado, que estaban más cerca, pero han estado jugando estos últimos partidos y se ha visto todavía que cuando el Barça quiere apretar o cuando el Barça quiere de verdad meter caña al partido están muy por encima. Seguramente eso sirve también para que clubes como el Real Madrid, incluso otros de la liga, impulsen y puedan estar cerquita de competir al Barça, pero es cierto que a día de hoy hay una distancia que es real.

Fuiste la primera en colgar las botas del grupo que levantó el Mundial en 2023. ¿Cómo fue la decisión?

Pues realmente fue sencilla en momentos. Una persona cuando toma una decisión, la toma, luego ya las consecuencias vendrán. Yo ya lo tenía decidido desde junio, sabía que era el momento de volver a España. Podría haber estirado mucho más, igual tres o cuatro años, pero tengo otras prioridades ahora mismo. Sobre todo que a nivel físico en América no es lo mismo que estar en otras ligas, requiere muchísimo. Entonces yo disfruté al máximo y decidí dar ese paso para estar cerca de mi familia, para estar bien y sobre todo acabar bien. Yo no quería acabar físicamente mal o con lesiones.

Al final continúas ligada al fútbol...

Sí, además es que yo desde que dejé el fútbol y llegué aquí en noviembre empecé a jugar ya. Me metí en fútbol sala con el Barajas y jugaba todos los domingos para no perder ese aliciente que a mí me encanta. No puedo estar sin ello. Y justo cuando me llamó la Queens dije: dejo esto de momento, que me llama mucho la atención y quiero seguir teniendo esa espinita de disfrutar del fútbol.

Volvamos al Mundial. Hiciste historia. ¿Qué recuerdas de aquel momento?

Mucha gente me lo pregunta. A día de hoy creo que todavía no soy consciente de lo que se ha llegado a conseguir, pero lo tengo como algo más. No es algo que yo diga ‘guau, he ganado un Mundial’. Es cierto que disfruté mucho del final, del día a día con mis compañeras. Teníamos un grupo muy bueno, entonces me quedo con eso. Y lo que más recuerdo es la celebración aquí en Madrid. Yo no me esperaba tantísima gente, estar en un autobús… nunca me imaginé vivirlo de esa forma, y luego toda la multitud que había. Me quedo con eso.

Fichaste hace poquito como directora de fútbol femenino de la agencia WOT. ¿Cómo ves el potencial del fútbol femenino en el negocio?

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Sí, a mí me llegó porque me han llevado durante mis últimos años de carrera. Es la agencia en la que más a gusto he estado, con más confianza. Entonces cuando me llamaron no me lo pensé. Creo que es un punto de partida para seguir vinculada al fútbol y sobre todo todo lo que yo he vivido, en este caso lo malo, intentar que no se repita con las jugadoras actuales o futuras. Intento que todo se haga en la misma línea, que estén a gusto, que estén bien. Y yo como directora deportiva estar en el día a día con ellas.