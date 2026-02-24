Casillas: "Me encantaría ver a Piqué hundido en la miseria"

La nueva temporada de la Kings League llega por todo lo alto. Tras el éxito rotundo que la competición creada por Gerard Piqué experimentó en Brasil en el pasado mes de enero con la celebración del Mundial de Naciones, ahora le vuelve a tocar a los clubes llevar el peso del formato.

Para presentar esta nueva temporada que arrancará en España este próximo domingo 1 de marzo en el Cupra Arena de Barcelona, la liga decidió recuperar el formato de programa de presentación con la participación del mismo Gerard y el resto de protagonistas.

Y allí es donde se encontraron Piqué y Casillas. Ambos, siempre entregadísimos al show, protagonizaron algunos de los momentos de la noche, entre los que se encuentran varios 'enganchones'. Abanderados siempre de sus colores azulgranas y blancos, también se lanzaron algún dardo sobre eso, aunque el tema principal, en esta ocasión, fue la competición creada por el exjugador del FC Barcelona.

"ME TIENES FRITO"

El exguardameta del Real Madrid, que entró al directo desde su casa, no dudó en atacar a su excompañero de selección a las primeras de cambio: "Escúchame, me tienes frito con la Kings League. Llévala a Madrid de una vez". Piqué, por su parte, le contestó de inmediato con un "no me toques el tema que ya sabes lo que yo he llegado a trabajar por ti y también sabes las razones por la que esto no puede ser así".

Casillas, al que en ocasiones se le ha reclamado más presencia, fue claro respecto a su implicación en este nuevo split. Aunque para ello puso una condición: "Vente a ponerte los guantes y te chuto un penalti con la zurda con el equipo rival contra el que estés jugando", le reclamaba Gerard, a lo que el 'merengue' respondía sin dudar: "Este año sí quiero ir allí. Quiero participar un poco más en lo que es la Kings League, siempre y cuando mi equipo esté allí arriba y no me toquen las narices los árbitros ni el comité de organización que sois tú e Ibai".

"VERLE HUNDIDO EN LA MISERIA ME ENCANTARÍA"

"Es increíble eh lo vuestro, tanto tú como Marcelo lo tenéis en el ADN, el primer tema de conversación tenéis siempre es el tema de los árbitros. Ya lo tenéis como ADN, es recurrente. Es hablar de cualquier competición y ostia, el tema de los árbitros cuidado eh, cuidado. ¿Qué pasa? Los árbitros están en el mejor nivel posible. En España tenemos árbitros de puta madre", apuntó Piqué para cerrar el tema.

Ambos acabaron riendo, aunque el tema siguió e Iker fue más subió el tono: "Me encantaría pararle un penalti a Piqué por encima de Marcelo, sin ninguna duda. Yo a Geri verle hundido en la miseria, me encantaría. Y le pisaría yo", a lo que el exazulgrana le repondió: "Pero qué pena eh, que no estoy nunca hundido en la miseria. Qué pena". Casillas, ya resignado, le contestó: "Tienes más vidas que un gato, yo no sé como lo haces", algo que provocó la carcajada del presidente de la Kings League.

Como apuntábamos, ambos se entregaron totalmente al show y, siendo buenos amigos, consiguieron generar este 'pique' que también le da vidilla a la competición. Este domingo arrancará una nueva temporada y lo hará con una rivalidad máxima entre todos.