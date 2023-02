Casillas y el 'dardo' a Piqué: "Vergüenza lo tuyo contra el Chelsea, máquina"

Los dos exfutbolistas Gerard Piqué e Iker Casillas, en un contexto de bromas y risas, empezaron a recordar jugadas polémicas del pasado El guardameta le recordó al azulgrana el arbitraje de Ovrebo en Stamford Bridge en las semifinales de la Champions League de 2009

Todavía no se ha disputado ningún encuentro de la Kings League de este fin de semana y la previa ya ha dejado uno de los mejores momentos de la Jornada 6 de la competición: un pique sano entre los dos exfutbolistas Gerard Piqué e Iker Casillas en la que, en un contexto de bromas y risas, empezaron a recordar jugadas polémicas del pasado.

No es raro que en una misma competición, como es la Kings League, en la que se encuentran 2 exjugadores que han vivido la gran rivalidad entre el Barça y el Real Madrid haya momentos en los que se generen este tipo de discusiones recordando el pasado.

El que fuera capitán del FC Barcelona, Gerard Piqué, le recordó al madridista a César Muñiz Fernández, exárbitro de la máxima competición domestica española. En concreto, se refirió a un penalti que le concedió al conjunto blanco en un encuentro liguero ante el Elche. Una acción polémica de la campaña 2012/13.

Se trató de un 'penalti' señalado sobre Pepe en la última acción del encuentro liguero con un empate 1-1 en el luminoso y que Cristiano Ronaldo transformó desde los once metros para darle la victoria al Real Madrid sobre la bocina.

"Esto es de lo más histórico, de las vergüenzas del Madrid, una de ellas" dijo Piqué y que, automáticamente, Iker Casillas salió a hablar al respecto y al club que fue su casa.

"Vergüenza lo tuyo contra el Chelsea, máquina", respondió contundentemente el exguardameta blanco, en la que le recordó al azulgrana el arbitraje de Ovrebo en Stamford Bridge en las semifinales de la Champions League de 2009.

Un tema recurrente de los madridistas para atacar a los aficionados del conjunto azulgrana. Tema y polémica de la cual Gerard Piqué no quiso debatir: "No quiero entrar en esto". Y finalizó diciendo que Muñiz Fernández se ha ofrecido y quiere arbitrar partidos en la Kings League. El resto de presidentes hablaron y decidieron que no habría ningún problema en la participación del excolegiado de Primera División española en la nueva competición. "Tiene que hacer un ejercicio de comprender la liga", comentó el presidente de Porcinos FC, Ibai Llanos.