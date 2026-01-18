La campeona Brasil enloquece con la Kings League

La Kings League convirtió el Allianz Parque de Sao Paulo en una verdadera fiesta nacional. La afición brasileña no defraudó y demostró porque son el país donde el fútbol cobra otro sentido. 'Sold Out' con más de 41 mil espectadores, los decibelios los más arriba posible y una reflexión: La competición y el formato creado por Gerard Piqué han calado y la celebración del Mundial de Naciones en el país ha sido todo un acierto. Brasil es, de nuevo, campeón del Mundo tras superar a Chile por 6-2 ante una afición que se rindió a sus nuevos ídolos.

En el fútbol tradicional, Brasil es pentacampeona del Mundo. Más que cualquier otro país en el Mundo. Y en la Kings League, lo mismo. Segundo estrella que colocan sobre su escudo en el segundo Mundial de Naciones de la historia de la competición. Aunque esta final siempre dejará la duda de qué habría pasado si España hubiera llegado. Les ganaron en el primer partido del campeonato, únicos en ambos torneos, y habrían dado guerra en esta final. Los brasileños temían por otro 'Maracanazo'.

Chile intentó dar la campanada. La 'canarinha' salió a morder y en el minuto 8, la final parecía que ya quedaba medio resuelta con el 3-0, pero rápidamente consiguieron el 3-1 e incluso llegaron a anotar el 3-2. A partir de allí, Brasil activó el modo apisonadora para llevarse un título que tenía que quedarse en Sao Paulo.

¡Y cómo lo celebraron! La gran mayoría de los aficionados se quedaron en el estadio incluso más allá de levantar el trofeo de campeones, que además fue entregado por el mismísimo Ronaldo Nazario. Los tambores no pararon de sonar para poner el broche de oro a un Mundial que ha sido todo un éxito.

Ronaldo Nazario entregó los premios individuales y el título de campeón del Mundial de Naciones de la Kings League a Brasil / Kings League

DEMASIADO PARA CHILE

El estadio empujó. Y no veas como. Ver a la afición brasileña alentando a sus jugadores en todo momento es una gozada. Silbaron con fuerza el discurso inicial de Chile y durante el encuentro, eran el jugador número '8'. Incluso hubo una tangana imposible de ganar por 'la roja'. Los nervios estuvieron presentes y la bicampeona, empujada por los suyos, supo manejarlos mejor.

BRASIL ES DIFERENTE

Media hora antes de la apertura de puertas, o lo que es lo mismo, prácticamente tres horas antes de que empezara cualquier espectáculo, los alrededores del estadio ya presentaban un color especial. Todos los fans con la 'verdeamarela' puesta, la gran mayoría con el '10' de Neymar a la espalda y alguna de la selección de la Kings League con el '9' de Kelvin, futbolista que acabó dando el gol de la victoria, creando así un ambiente muy festivo. Ellos sabían que iba a ser un día muy especial.

PROTAGONISMO PARA NEYMAR

Como explicábamos, Neymar es el referente de esta generación. El exazulgrana, protagonista cada vez que aparece por la Kings League, ha estado apoyando a la selección desde el principio y antes de la final, la responsabilidad del discurso previo fue suya. Salió delante de las 41 mil personas presentes en el Allianz Parque y les dedicó unas palabras que, sin duda, motivaron a los suyos.

Inlcuso Lipao, MVP del torneo y jugador de Furia FC, su club, se acercaba para celebrar con él uno de sus tantos en la final, muestra del respeto y aprecio que le tienen todos.