Lo que buscaba la Kings League con su expansión internacional

Esta semana se está disputando en Milán el Mundial de Clubes de la Kings League, una competición que ha llegado después de que los equipos clasificados se ganaran el billete en sus respectivas competiciones domésticas repartidas por todo el mundo. En total, fueron 16 los que se desplazaron hasta la capital de Lombardía para disputar la tercera edición de un torneo que, por el momento, solo han ganado equipos españoles.

Con cita para la ‘Final Four’ este próximo sábado 1 de agosto, evento que contará con la presencia de Ultimate Móstoles, equipo de la competición española presidido por DjMaRiio, Alpak FC de la liga italiana y otros dos también de la brasileña, los favoritos, la globalización impulsada por la Kings League está recogiendo sus frutos. Representación plurinacional en la fase final de Milán que engrandece el producto.

Imagen de partido de Javi Espinosa en el debut de Ultimate Móstoles en el Mundial de la Kings League / Kings League

Y es que lo cierto es que la celebración de la cita mundialista en el país está siendo todo un éxito. La competición ha llegado para quedarse. Italia está demostrando verdadera pasión por el fútbol siete y esto es algo que se puede palpar en el ambiente nada más acercarte al estadio. Aficionados que no paran de animar a sus conjuntos locales durante todo el encuentro, trompetas e incluso vuvucelas resonando por todo el recinto como si de una legión de seguidores se tratara.

En un espacio en el que caben unas 900 personas, la sensación es de absoluta fiesta del fútbol para animar a unos equipos que, hace poco más de un año, todavía no existían. Pero no solo se puede ver ‘in situ’. En Streaming, los números siguen estando a la altura de evento grande, incluso sin su mayor creador de contenido todavía compitiendo por el título.

150000 en directo

Y es que en Italia, el streamer Blur es toda una institución que con su equipo, Stallions, ha conseguido crear una ‘fan base’ espectacular. Todo el mundo reconoce que es el más grande, pero los suyos no pudieron superar a Los Troncos de Perxitaa en un partido que estuvieron siguiendo a través de su directo unas 150.000 personas.

Su equipo cayó, pero eso no ha frenado su seguimiento de la competición. En cuartos de final llegaba el derbi entre Underdogs y Alpak, dos equipos con menos alcance, pero que igualmente consiguieron movilizar a los ‘tifosi’ hasta el estadio. Un auténtico espectáculo verlos animar. Canciones dedicadas y prácticamente coreografías para alentar a los suyos en un espectáculo futbolístico que, sin duda, refleja lo que buscaba Gerard Piqué con la creación de la Kings League.

Vlad Marin, jugador de Alpak, equipo italiano de la Kings League, celebrando un gol junto a sus compañeros / Kings League

“En redes es incluso comparable a la Serie A”

Al acabar este derbi italiano de cuartos de final que, como comentamos, se llevó Alapk FC, pudimos hablar con uno de sus jugadores estrellas, Vlad Marin, quien nos comentó que lo que se está viviendo con la Kings League en Italia es muy grande. Teniendo claro que tienen que abordar este éxito con humildad, el futbolista nos comentó que en redes los números incluso pueden asemejarse a los de la Serie A: "Hay que aprovecharlo, porque no sabemos lo que va a durar, pero en redes da muchísimo ahora mismo".