La burla de Lamine Yamal comparando a un exjugador suyo con Figo: "¿Jugó?"

El inicio de la Kings League no estuvo exento de polémica, en esta ocasión generada por Lamine Yamal, la estrella del Barcelona que aún sin jugar y sin siquiera estar presente durante el partido de su equipo, decidió echar un poco de fuego al arranque del sexto split de la liga.

El delantero del Barça es también presidente del equipo La Capital CF, que inició la campaña con buen ritmo y venció 7-5 a Los Troncos, equipo presidido por Perxitaa. Un partido que llegó con las aguas ya calientes, pues ambos presidentes habían protagonizado discusiones previamente.

Pero el verdadero punto de inflexión en la rivalidad entre La Capital y Los Troncos se dio durante el último mercado de fichajes, cuando Masi Dabo decidió abandonar al equipo de Lamine Yamal en un movimiento de última hora que lo vio vestirse con los colores de Troncos.

Triunfo con sabor especial y burla

La victoria de La Capital fue la excusa y el momento perfecto para que su presidente aprovechara para tirar un dardo envenenado a Los Troncos y Masi Dabo. Simple y concreto, en la publicación que su equipo compartía y presumía la victoria en esta primera jornada, Lamine Yamal comentó: "Figo jugó?".

Lamine Yamal no desaprovechó y comparó la traición de Masi Dabo con la de Luis Figo / Captura de Pantalla

Comparando el movimiento de Dabo con el que protagonizó Luis Figo en el verano del 2000 (dejando al Barcelona para firmar con el Real Madrid), Lamine Yamal aprovechó para burlarse de la derrota de Troncos en la que poca diferencia hizo la participación de Dabo, a quien de paso le recriminó su traición.

No estuvo solo en su jugada Lamine Yamal, pues a su comentario le respondió la cuenta oficial de La Capital, agregando a la burla el comentario "yo no lo he visto" y haciendo énfasis en el bajo desempeño del delantero durante el partido.