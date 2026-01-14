Brasil destroza a Italia y España se la juega contra el 'soccer' en el Mundial de la Kings League

El pasado martes arrancaron los cuartos de final del Mundial de Naciones de la Kings League en Sao Paulo y lo hicieron por todo lo alto con la escandalosa goleada de los locales ante Italia por 15-5. México también cumplió ante Francia (8-4). Hoy le toca el turno a España, única selección invicta en el torneo, que buscará superar a Estados Unidos para plantarse en semifinales. Chile y Alemania se jugarán obtener el último billete.

La selección italiana llegó a este encuentro después de no perder ningún partido en la fase de grupos y demostrando que el tener liga propia les había permitido formar un bloque sólido con el que aspirar a todo. Pero la realidad es que sobre el terreno de juego topó de lleno con la todopoderosa Brasil.

La 'verdeamarela', que se ha recuperado de su derrota inicial ante España, pasó por encima de Italia sin miramientos, dejando claro así que ya vuelven a ser esa selección que no dio opción al resto en Turín el pasado año. Se 'picaron' tras perder en España y ahora van a por el campeonato. ¿Habrá final soñada en el Allianz Parque el próximo 17 de enero?

ESPAÑA A LO SUYO

Para que esto suceda, España tendrá que superar primero a Estados Unidos, su rival en cuartos de final (23:00h CET). La selección dirigida por Narcís Barrera llega a la fase del 'KO' habiendo demostrado que son claras favoritas, como explicaba DjMaRiio a SPORT: "No podemos ir de humildes ya".

Habiendo ganado a Brasil en su propia casa con solvencia y tras sumar el 3 de 3 al golear también a Perú y Qatar, el combinado nacional español se siente fuerte y con capacidad para superar a cualquier rival.

A partir de ahora cada partido es una final y el primer escollo será Estados Unidos, que superó a Japón en su primer encuentro (5-2), perdió ante Alemania (6-10), le ganó a Argentina (5-8) y venció finalmente a Países Bajos en el Last Chance (7-4) para plantarse en estos cuartos. Llegan rodados, pero también con un encuentro más en sus piernas.