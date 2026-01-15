Brasil celebra la amarga despedida de España en el Mundial de Naciones de la Kings League

Ante un ambientazo increíble gracias a una afición brasileña que no se cansa de animar, gritar y tocar los tambores en todo momento, España y Chile les regalaron una semifinal de muchísimo nivel y emoción. Ambas selecciones lo dieron todo, pero el partido se decantó del lado chileno en los penaltis ‘shootouts’ tras el 5-5 inicial, contentando así a los locales, que no querían ver ni en pintura al combinado nacional español en la final. Para ellos, sin duda, era el rival más duro, prueba del nivel mostrado en todo el campeonato.

El partido ya no arrancó bien para España, que recibió el 1-0 ya en el primer minuto. Y eso no es nunca buena noticia ante una Chile que sabía perfectamente como defenderse. Se encerraron atrás y trataron de desesperar a los de Narcís Barrera, pero una vez más encontraron el hueco para anotar e igualar el partido con un disparo desde dentro del área de Aleix Martí.

La posesión era clara a favor del combinado nacional español, pero el balón no acababa de entrar. Uno al travesaño y otro que se iba por muy poco, las mejores opciones que tuvieron.

UN DADO MUY TRABAJADO

En el dado, por eso, España cogió ventaja. Se notó muchísimo el trabajo detrás de cada una de las opciones que pueden tocar. En esta ocasión fue un 1vs1 con portero que Nolla comandó en ataque para firmar su doblete y dejar un buen 3-4 en el luminoso.

En ese momento ya parecía que encarrilaban el encuentro, pero Chile supo como reaccionar. Apretaron muchísimo una vez los dos equipos tenían a todos sus futbolistas sobre el terreno de juego para volver a igualar. El partido se complicaba, el público apretaba más y más y los nervios en ambos conjuntos subía.

Pero España no se vino abajo y en una posesión larga de estas que les gustan, le llegó el balón a Liñares en el lateral para ponerla justo en el punto de penalti. Allí esperaba Pelaz para enviarla al fondo de las mallas y de nuevo, poner el partido a su favor.

Acto seguido llegó el penalti presidente. Spursito, que había estado un buen rato practicando antes del encuentro, con mucho acierto, asumió la responsabilidad. Su pena máxima la lanzó a un costado y con potencia, pero el guardameta chileno se lució con una gran estirada.

Por su parte, Chile se la jugó al ‘penalti shootout’, ya que su presidente así lo decidió. Y acertó, porque esa acción les permitió empatar de nuevo el encuentro justo al filo de acabar el tiempo reglamentario. Todo se decidía en los ‘shootout’.

UNA TANDA MUY COMPLICADA

España se despidió del Mundial de Naciones de la Kings League sin haber metido ninguno de sus cuatro lanzamientos en la tanda contra la selección chilena. Buscaron remates complicados. Uno de ‘panenka’ que se fue al larguero e incluso una vaselina de cuchara. Chile fue más efectiva, lo que valió para estar el próximo 17 de enero en el Allianz Parque de Sao Paulo.