El bombazo que prepara Piqué para la nueva temporada de la Kings League

La nueva temporada del universo Kings League creado por Gerard Piqué está a punto de arrancar. Después de unos meses de pausa tras la final del Mundial de Clubes disputado en París donde Los Troncos de Perxitaa salieron campeones, este próximo 11 de octubre el exfutbolista azulgrana soltará otro bombazo.

Tras anunciar que se venían muchas novedades en todos los ámbitos que rodean a la competición, todavía queda por conocer una de las incógnitas más grandes, ¿Quién serán los nuevos presidentes que acompañará a Lamine Yamal como nuevo integrante de los 10 iniciales?

Pues bien, como ha podido saber SPORT, los nombres de las personas que se incorporarán a la liga española no pasarán para nada desapercibido. Piqué, desde que arrancó el proyecto, no ha dejado de sorprender con innovaciones y caras nuevas. Y la que está por llegar, está a la altura de las anunciadas hasta la fecha.

Después de que el 'Kun' Agüero (Kunisports) saliera rumbo a la competición americana junto a Juan Guarnizo (Aniquiladores), esta plaza sigue vacía. Una, como ya pudimos ver en el Mundial, será para el '10' del Barça, sin duda una de las mayores incorporaciones hasta la fecha, pero la otra todavía sigue libre.

Para poner en contexto, Gerard siempre ha contado con las caras más reconocidas de cada país en sus diferentes ligas. Streamers y futbolistas se han ido uniendo al formato para participar en cada uno de los eventos que ha creado y ahora, con el Mundial de Naciones a la vuelta de la esquina, está preparando otra de gorda.

Y es que lo que llegará para esta cita mundialista también apunta a ser muy grande. Si en el Mundial que organizó en México ya contó con nombres como Hazard y Totti sobre el césped, entre muchos otros, y en Italia también hizo lo propio con otras superestrellas del fútbol italiano, solo falta decir que este próximo se disputará en Brasil.

Allí, el formato ha encajado a la perfección. En un país en el que se respira el deporte rey por todos lados, el fútbol '7' es un deporte que se vive aparte y se sigue multitudinariamente. Son los actuales campeones y presentarán algo enorme para seguir siéndolo.