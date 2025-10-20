El aviso de Lamine Yamal al Madrid y una promesa: "Si ganamos la liamos en Barcelona"

Tras la agónica vicoria del pasado sábado ante el Girona en Montjuïc (2-1), Lamine Yamal se acercó al día siguiente a la Kings League para animar a su equipo, La Capital FC, en su estreno en la Kings Cup. Y lo hizo con victoria. Los suyos superaron a Ultimate Móstoles, el equipo de DjMariio, por 8-5, siendo él clave para sumar los tres puntos al anotar el penalti presidente.

Día grande para el futbolista azulgrana. Acompañado por su pareja, Nicki Nicole, su primo y más amigos, se presentó en el Cupra Arena para arropar a su club, participar activamente en el resultado y celebrar el triunfo junto a los suyos sobre el césped y en el vestuario, con promesa incluida: "Si ganamos la liamos en Barcelona, así que vamos a por todas", algo que desató aún más la euforia de sus jugadores.

Lamine, rápidamente se subió al carro del 'show' de la competición de Gerard Piqué. Encantado con su rol de presidente, se prestó a todo y explicó tras el encuentro que: "He hecho el equipo para ganar. Yo creo que sí que me vais a ver más por aquí. Lo ha disfrutado el equipo y he marcado gol así que vengo siempre".

'PALITO' A KOUNDÉ

Lamine no es el único futbolista de la primera plantilla del Barça que tiene un equipo en la competición de fútbol7, ya que Koundé también preside un conjunto junto al madridista Tchouaméni en la Kings League Francia. Como tal, tuvo la oportunidad de lanzar un penalti presidente y lo falló. "Esto va para él, para enseñarle como lo tiene que hacer", dijo el '10' azulgrana, además de añadir un "qué voy a tener presión", al ser preguntado por su pena máxima. En el futuro, esta responsabilidad podría recaer sobre Lewandowski, quien se unirá al universo para el Mundial con Polonia.

A su vez, también le lanzó un mensaje a Piqué al ser animado a proponerle que se ponga a jugar algún día en su liga: "Está apalancado allí en su asiento. A ver si baja, a ver si baja".

AVISO AL REAL MADRID

Ya en la previa, Lamine Yamal dejó varias perlas. Confiado en el rendimiento de los suyos ante DjMariio, el vacile se extendió también al próximo domingo en el clásico. El streamer, reconocido madridista, se llevó la advertencia del futbolista del FC Barcelona: "Esta semana va a ser dura para él porque va a perder hoy y el domingo pues verás... a ver que pasa".

Por el momento, ya ha cumplido con la primera, ahora falta por ver si podrá llevarse los tres puntos del Santiago Bernabéu, un estadio en el que ya ha brillado con luz propia, el próximo domingo a las 16:15h.