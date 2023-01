Los ataques de Piqué y Agüero a los árbitros

"No me puedo creer que Mateu Lahoz siga dirigiendo", aseguró el exjugador argentino Piqué, por su parte, indicó que "aquí (en la Kings League) no pasa como en LaLiga, que las jugadas grises las pitan todas a favor del Madrid"

Agüero y Gerard Piqué han aprovechado el debate tras la tercera jornada de la Kings League para hablar de los árbitros. Y no han sido precisamente buenas palabras. Después de más de una década sobre los terrenos de juego de los mejores estadios de Europa, los dos exfutbolistas han hablado del nivel de los árbitros, especialmente de los de Primera y de un nombre en concreto, el de Mateu Lahoz.

“No me puedo creer que Mateu Lahoz siga dirigiendo”, aseguró el Kun Agüero. "Lo que le gusta a ese árbitro ser el protagonista...", prosiguió Gerard Piqué. Pero las declaraciones del excentral del Barça no se quedaron ahí. No es la primera vez que Piqué habla de los árbitros tampoco.

“Aquí no pasa como en LaLiga, que las jugadas grises las pitan todas a favor del Madrid. En Pamplona se pusieron en mi boca unas palabras que nunca dije. Diré quien las dijo cuando acabe la temporada", apuntó Gerard Piqué en la tertulia con el resto de presidentes de la Kings League.