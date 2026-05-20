Arranca la nueva Queens League Spain con una gala llena de estrellas

La nueva Queens League Spain ya es una realidad tras la celebración de la Queens League Kickoff Night. La competición femenina arrancó oficialmente en el CUPRA Arena con los esperados Live Tryouts, en un evento que contó con la presencia de la gran mayoría de las presidentas y que sirvió para presentar un formato más dinámico, pensado para potenciar aún más el espectáculo y la emoción en cada jornada.

Cristina Pedroche, Vicky López y Mar Lucas, entre otras personalidades, estuvieron presentes en la gran gala que dio el pistoletazo de salida a la nueva etapa de la competición femenina. Además, las compañeras de Vicky López en el FC Barcelona, Clara Serrajordi, Aïcha Camara y Adriana Ranera, tampoco quisieron perderse el estreno de la nueva Queens League Spain en el CUPRA Arena.

Gran nivel en los 'Live Tryouts'

La Queens League Kickoff Night volvió a demostrar el enorme nivel de los 'Live Tryouts'. Los 16 equipos completaron sus plantillas tras una intensa jornada de pruebas individuales, el duelo 7 vs 7 y el decisivo reto final de 2 vs 2. Gran parte de la atención estuvo centrada en las cuatro jugadoras italianas del Napoli Women, que no decepcionaron y deslumbraron al CUPRA Arena con su talento y calidad sobre el césped.

Nuevas camisetas con mucho estilo

La Queens League Kickoff Night también dejó espacio para la moda con el esperado ‘reveal’ de las nuevas camisetas de los equipos. Una vez definidas las últimas jugadoras de cada plantilla, se presentaron oficialmente las equipaciones que vestirán todos los equipos durante la temporada, poniendo el broche perfecto a una noche marcada tanto por el espectáculo deportivo como por el estilo.

Más espectáculo, más rivalidad, más conversación

La Fase final del 3 al 7 de junio definirá la nueva campeona en un formato pensado para potenciar la rivalidad, la narrativa y la experiencia en directo.

Tres años después de su lanzamiento, la Queens League Spain se ha consolidado como uno de los formatos deportivos con mayor impacto digital en España, convirtiendo cada partido en una conversación que trasciende el terreno de juego y se vuelve viral entre millones de aficionados.

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Con más equipos, perfiles al frente de los clubes y una comunidad digital en constante crecimiento, la Queens League Spain afronta 2026 con un objetivo claro: no solo competir en el campo, sino liderar la conversación del deporte femenino en el entorno digital.