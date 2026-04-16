Arranca la nueva Queens League: equipos, formato y calendario

La Queens League 2026 empieza a carburar este fin de semana con la fase preliminar de una edición que marca un punto de inflexión en la competición impulsada por el universo Kings League. Más equipos, un calendario comprimido y un formato consolidado refuerzan un producto que sigue creciendo dentro del ecosistema del fútbol espectáculo.

La competición de fútbol 7 femenino no solo arranca una nueva edición, sino que consolida su modelo como uno de los productos más disruptivos del ecosistema actual: fútbol, entretenimiento y cultura digital conviven en un mismo formato pensado para la Generación Z.

Nuevos equipos y nuevo formato

La principal novedad de esta edición es el salto cuantitativo: la competición pasa a contar con 16 equipos, en lo que supone la mayor expansión desde su creación.

Este crecimiento responde a la apuesta por ampliar la base competitiva y reforzar el impacto mediático mediante nuevos clubes y presidentas vinculadas al mundo del streaming, el deporte y el entretenimiento.

La temporada 2026 se articula en varias fases claramente diferenciadas, con una estructura más cercana a un gran evento que a una liga tradicional. La competición arranca motores este fin de semana con una fase previa de tres jornadas no retransmitida, además de contar con la Gala Queens / Live Tryouts del 19 de mayo y la fase final, del 3 al 7 de junio de 2026.

A esto se suma un elemento clave en la narrativa semanal: el programa 'Queens Club', que se emite cada jueves como antesala de la competición, reforzando el seguimiento continuo más allá de los días de partido.

En cuanto al formato, la Queens League mantiene su esencia de romper con el fútbol tradicional para maximizar espectáculo y engagement, con partidos de 7 contra 7, en dos partes de 20 minutos y sin empates. Los partidos se deciden mediante un penalti 'shootout'.

Pero, en todo caso, la gran diferencia está en la gamificación del juego, con las cartas secretas que alteran el partido, los penaltis especiales, el gol doble en momentos clave y los dados que modifican las reglas en directo.

El poder de los creadores

El ecosistema de la Queens League alcanza cifras de impacto masivo, con más de 427,9 millones de seguidores acumulados y 16 equipos con fuerte presencia digital.

Ibai Llanos & Gemita

Lía Sikora & Uxue

TheGrefg & Totakeki

Rivers

Celia Reina & Cristóbal

DjMaRiiO & Noe9977

Marina Rivers & Lluci Bono

Mar Lucas

Cristina Pedroche & Vicky López

Jova & Spursito

Andrea Garte & Abril Cols

Clers

Abby

Gerard Romero & Lis

Lluna Clark & Adri Contreras

Perxitaa & Violeta

Más que fútbol: un fenómeno cultural

Y es que la Queens League no se limita a competir. Construye un relato continuo donde el fútbol se convierte en entretenimiento, se abren nuevas puertas al fútbol femenino, surgen referentes femeninos dentro y fuera del campo y la audiencia no solo consume, también participa.

Además, los datos respaldan el modelo, con 520.000 espectadores medios por jornada, 1 millón de visualizaciones por matchday, 155.000 horas vistas, 320 millones de impresiones y 10 millones de interacciones.

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Ahora, la edición 2026 confirma una tendencia: el fútbol femenino encuentra en la Queens League un nuevo lenguaje, más cercano a la cultura digital que al modelo clásico. Una liga rápida, interactiva y global, la competición no busca competir con el fútbol tradicional, sino redefinirlo. Y en ese terreno, el balón ya rueda con reglas completamente nuevas.