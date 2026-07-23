Arnau Jariod, entrenador de La Capital FC en la Kings League: "Ahora nos toca darle a Lamine Yamal una segunda estrella"

Arnau Jariod, entrenador de La Capital FC, equipo presidido por el Campeón del Mundo Lamine Yamal, atiende a SPORT antes de su debut en el Mundial de Clubes de la Kings League, que arranca este próximo domingo 26 de julio en Milán, para repasar toda la actualidad del equipo, su preparación para el torneo que les enfrentará a los mejores clubes del formato y también para contarnos de primera mano la implicación y la exigencia de la estrella del FC Barcelona en todo el proceso.

La Capital FC, que afronta su segunda participación en el Mundial, de nuevo con él al frente del equipo, viaja a la ciudad italiana con el objetivo claro de regalarle a Lamine Yamal su segunda estrella en dos semanas.

Poniendo el foco en la exigencia física también del formato, que coronará al campeón tan solo una semana después de arrancar, el equipo llega a la competición tras completar una minipretemporada muy específica.

Jugadores y cuerpo técnico de La Capital FC, celebrando el objetivo de clasificarse para el Mundial de Clubes de la Kings League / @arnau_jariod

LA CAPITAL FC, A POR EL MUNDIAL

¿Cómo habéis preparado una cita tan importante como el Mundial después de terminar el split?

Después de caer en semifinales tuvimos unos días de descanso y el 27 de junio comenzamos esta minipretemporada. Hemos realizado tres entrenamientos por semana y también hemos disputado dos partidos amistosos contra Porcinos y Ultimate Móstoles.

Han sido encuentros un poco particulares porque hemos utilizado muchos dados y hemos trabajado situaciones diferentes. El objetivo era poder disputar el máximo número posible de minutos y prepararnos para todo lo que nos podamos encontrar durante el Mundial. ¿Resultados? El primero lo perdimos 6-3 y el segundo fue más loco y acabó como 11-9.

Los partidos estarán muy concentrados. ¿Cómo se prepara al equipo para disputar tantos encuentros en pocos días?

Nuestro primer objetivo es volver a plantarnos en los cuartos de final. Creo que es el objetivo más realista. Para conseguirlo tienes que ganar dos de los tres partidos de la primera fase. Estamos intentando llevar a los jugadores a su máxima capacidad física porque necesitaremos la aportación de todos. Si juegas prácticamente todo el torneo con seis o siete futbolistas, seguramente llegarán muy justos al tercer partido.

La Capital FC celebrando una de sus victorias en la Kings League junto a Lamine Yamal / Kings League

La plantilla cuenta con jugadores experimentados en el formato. ¿Cuál dirías que es su principal fortaleza?

Creo que tenemos un buen equilibrio. Contamos con jugadores que han disputado muchos partidos en el formato Kings, como Pablo Beguer o Dani Pérez. Por otra, tenemos futbolistas jóvenes que nos aportan esa juventud y esa frescura te dan piernas para poder tirar, que creo que al final, una de las diferencias con la Kings de ahora es que los partidos han vuelto más físicos que antes. En ese equilibrio está nuestra plantilla, que creo que es lo que buscamos.

También hemos incorporado a Roc Bancells. Cuando apareció la posibilidad de ficharlo como jugador número 13, tuve claro que quería contar con él. Estamos muy contentos y debe ser una pieza importante para el equipo.

¿Se afronta el Mundial diferente sabiendo que la competición Kings no vuelve de inmediato?

Sí. Los jugadores saben cuándo termine este torneo, quizás no hay una continuidad inmediata y eso provoca que afronten el Mundial con unas ganas especiales, porque es la competición más cercana y la única que tienen completamente asegurada.

Es el segundo Mundial de La Capital. ¿Qué ha cambiado respecto al primero?

La principal diferencia es la experiencia de los jugadores. En el primer Mundial prácticamente ninguno había disputado partidos en el formato Kings. Ahora todos los futbolistas de la plantilla han jugado, como mínimo, una competición o un split. En aquel primer Mundial tuvimos que centrarnos en que aprendieran las normas, entendieran el formato y se acostumbraran a vivir este tipo de partidos. Esa experiencia previa cambia completamente la preparación.

Kings League

LA EXIGENCIA DE LAMINE YAMAL

Tenemos que hablar del 'presi', Lamine Yamal. ¿Ha trasladado algún mensaje al equipo antes del Mundial?

Sí. Ha enviado mensajes al equipo a través de las personas que están en contacto diario con nosotros. Durante el split también se ha dirigido bastante a los jugadores y viene cuando puede. Evidentemente, entendemos que es un presidente al uso. Es una persona muy ocupada por su profesión, pero aun así, está bastante comunicado con nosotros, ayuda mucho y transmite que la exigencia debe ser alta.

¿Sigue estando tan implicado con el proyecto?

Sigue muy implicado en La Capital. Lo ha estado desde el inicio y continúa estándolo, aunque ahora mismo no pueda estar tan presente físicamente. Yo al final el día a día lo tengo más con el Team Manager y con Moha y Soja en los días de partido. Siempre hablan de él en tercera persona, pero siempre está atento a todo lo que pasa. Y cuando envía mensajes en primera persona se nota aún más.

¿Les impresiona cuando lo hace?

Yo creo que sí y me incluyo. No deja de ser una persona que cuando ha venido ha sido cercana, pero al final tienes delante al mejor o uno de los tres mejores del mundo. Impresiona y supongo que lo vas viendo más natural a medida que lo ves más, pero si encima se presenta con Fermín y Cancelo ya no te digo.

Indignación de Lamine, Fermín y Cancelo por un gol anulado en la Kings League / KINGS LEAGUE

Ahora Lamine Yamal ya tiene su estrella como campeón del mundo. ¿El reto es conseguir una 'segunda estrella' con La Capital para él?

Ojalá. Se lo digo a los jugadores y no me escondo. Al final si hemos llegado aquí es porque nos lo hemos gana y somos uno de los mejores así que la idea es esa. Luego el Mundial es muy largo y pasan muchas cosas, pero el equipo ha demostrado que es fiable y el objetivo es ese.

EXPERIENCIA PERSONAL EN LA KINGS

¿Cómo estás viviendo tu etapa en La Capital después de haber pasado por otros equipos de la Kings League?

Son contextos diferentes. En PIO estuve muy bien. Siempre lo he dicho. La principal diferencia es la cercanía. En PIO, por la distancia con México, la comunicación era fluida y buena, pero evidentemente era diferente. En La Capital todo es más próximo y el contacto del día a día es más directo. En los dos proyectos me he sentido cómodo. Ha habido muchos cambios desde que entré en la competición, pero siempre he estado muy contento.

LA IMPORTANCIA DE SU AFICIÓN

Uno de los puntos fuertes de La Capital es su afición. ¿Notaréis su ausencia en el Mundial?

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En el anterior torneo viajaron alrededor de 20 o 30 aficionados y se notó. Desde dentro, el apoyo de la gente se valora mucho más de lo que puede parecer desde fuera. Cuando tienes a un centenar de personas animando, como ocurrió en algunos partidos del Cupra Arena, los jugadores lo sienten. En momentos de cansancio o de debilidad, ese respaldo te ayuda a apretar un poco más. Cuando nuestra afición está presente, se hace notar.