Antonela Romoleroux, autora del gol más viral de la historia del fútbol femenino: "No pensé que iba a tener tanta repercusión"

Antonela Romoleroux (Sabadell, 2003) es una de las caras visibles de la Queens League. Su gol - golazo, mejor dicho - a Troncas dio la vuelta al mundo y se convirtió en el tanto más visto de la historia del fútbol femenino en redes. Recibió un balón en largo y, ante la presión de su rival, realizó un primer sombrerito. Cuando parecía que iba a armar el disparo, puso de nuevo calma a la acción y le hizo un segundo sombrerito para terminar definiendo de volea con su pierna derecha. Una obra de arte que supera las 400 millones de visualizaciones en los canales oficiales de la competición.

La defensa, natural de Sabadell y con raíces ecuatorianas, inició su andadura en la innovadora competición de la mano de Troncas FC de Perxitaa y Violeta, club en el que ganó una Queens League, la del Split de invierno 2024. En enero de 2025 fichó por PIO FC, equipo de la 'streamer' mexicana Samy Rivers, con el que conquistó dos trofeos: una Queens League (verano 2025) y la Queens Cup 2025.

Ahora, con el arranque de una revolución nunca vista en la Queens League, Antonela es la 'Wildcard' de Balanceadas FC, el equipo presidido por las influencers Andrea Garte y Abril Cols, también propietarias de 'Balanzen', una cafetería con estudio de pilates que triunfa en Andorra.

La temporada 2026 empieza este mismo fin de semana, con una fase previa de tres jornadas no retransmitida, y la futbolista atendió a SPORT para valorar su paso por la competición, su gol o sus sensaciones de cara al rompedor formato.

Eres la 'Wildcard' de Balanceadas, uno de los nuevos equipos de la competición. ¿Cómo afrontas el reto?

Antes de ser 'Wildcard' iba a continuar en mi exequipo, PIO, pero me ofrecieron formar parte de este nuevo proyecto y no me lo pensé. Sentía que necesitaba un cambio, nuevos retos y experiencias. Estoy muy contenta, creo que hemos formado un buen equipo y me estoy adaptando muy bien. Es un formato diferente, pero al final se trata de competir y ganar cada partido.

¿Y cómo ha sido el cambio?

Venía de estar un año entero con el mismo grupo, pero el cambio ha sido positivo. Conozco a varias compañeras, he tenido relación con algunas, y la verdad es que me sorprendió encontrarme con tanta gente conocida. Me he adaptado muy bien.

¿Cómo se compagina el fútbol 11 con la Queens League?

Ahora mismo se me complica un poco compaginar el fútbol 11 porque coincide con los días de entrenamiento. Intento ir a algunos entrenos y, en los otros días, centrarme en la Queens League.

Es la pregunta del millón... pero hablemos de tu gol a Troncas, precisamente tu primer equipo en la Queens. Es el tanto más visto de la historia del fútbol femenino en redes, ¿qué me dices de esto?

Cuando marqué el gol estaba centrada en el partido y no pensé que iba a tener tanta repercusión. Para mí fue un gol más. La celebración fue una forma de pedir perdón a mi exequipo, Troncas. Después del partido vi que todo se había hecho viral, empecé a ganar seguidores y la gente hablaba mucho del gol. A día de hoy sigo viendo vídeos en redes.

¿Y cómo se lleva ese revuelo?

No suelo mirar mucho los comentarios porque hay de todo. Prefiero centrarme en lo que me dicen las personas cercanas, mi familia y mis amigos.

Antonela conquistó una Queens League (verano 2025) y la Queens Cup 2025 con PIO / Queens League

La Queens League ha cambiado mucho. Tú fuiste de las primeras en llegar. ¿Cómo has vivido su evolución?

Ha cambiado muchísimo desde el inicio. Hemos pasado por distintos formatos, pero este nuevo también puede ser positivo para crecer. La llegada de nuevas presidentas y gente nueva puede aportar más implicación y ayudar a que la competición siga creciendo.

¿Has podido hablar con las nuevas presidentas?

Aún no hemos tenido contacto directo porque han estado de viaje, pero sí están en comunicación constante con la team manager y el staff. Sabemos que están implicadas y pendientes del equipo.

Y la última. ¿Qué objetivos te pones en esta nueva temporada?

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Quiero seguir demostrando mi nivel y aportar al equipo. Creo que tenemos una buena base para competir. Todos los equipos son nuevos y está todo muy igualado, así que puede pasar cualquier cosa. Es un reto bonito para todos.