Aleix Massegú: "La experiencia de ganar la Kings League me ha cambiado a nivel personal"

Aleix Massegú explicó a SPORT haber cumplido un sueño, por jugar en el Camp Nou y ganar la Kings League con el grupo que unió El Barrio El jugador visitó SPORT junto al presidente, el cuerpo técnico y varios de sus compañeros

Aleix Massegú, jugador de El Barrio, junto a su presidente Adri Contreras y el cuerpo técnico visitaron SPORT para valorar lo que significaba haber ganado la Kings League: "Es una sensación increíble. Un sueño cumplido jugar en el Camp Nou y conseguirlo con el grupo que teníamos ha sido muy bonito. Una gran experiencia". Eufórico por lo conseguido, también valoró su 'nueva' vida como jugador de la liga: "La experiencia vivida me ha cambiado a nivel personal"

A su vez, nos contó lo que se siente al jugar ante 92.000 personas... ¿Presión?: "Antes de salir al campo estás con esos nervios, pero cuando tocas el primer balón empiezas a centrarte en lo que pasa en el juego. Sí que es verdad que cuando está dentro del campo te haces muy pequeño, pero cuando empieza a rodar el balón te centras".

La primera noche de mercado fue especialmente dura para El Barrio. Adri contó como se vivió ese día en el Cupra Arena y 'Mase' también valoró el tema de los clausulazos y el tener que cambiar de equipo: "Está siendo bastante locura. Veremos como evoluciona, el primer día ya fue muy intenso... con algún clausulazo inesperado".

Adri Contreras nos cuenta lo que pasó en el primer día de mercado | SPORT.es

"La Kings League me ha cambiado a nivel personal"

La Kings League va a un ritmo frenético. El formato engancha y, aunque no les ha cambiado la vida, sí explican que muchos niños los empiezan a reconocer: "No me ha cambiado la vida en sí, pero jugar en el Camp Nou, ganar la Kings League ha sido una experiencia increíble. Los niños que te ven por la calle miran mucho la Kings League y te piden fotos".

Atentos al mercado de El Barrio

Al ser preguntado por qué futbolista le gustaría que apostara el presidente, no se mojó, pero sí dejó entrever que El Barrio va a ir muy fuerte en las semanas que quedan: "Hay muchas posibilidades, con el dinero que tiene Adri puede fichar a uno de los top, pero está veremos como evoluciona porque al final todo es cromo por cromo".