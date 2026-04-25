Alba Mellado, jugadora de la Queens League y mentora de Vicky López: “Se me saltaron las lágrimas con su discurso”

Empecemos por lo más reciente: tu fichaje por Vellakas. Debutasteis con victoria. Cuéntame un poco cómo han sido estos primeros días, nuevo equipo y nuevas presidentas…

Veníamos sin conocernos entre nosotras y muchas jugadoras no habían participado nunca en la Queens League. Aun así, me llevé una gran sorpresa porque tenemos muy buen equipo. Hay jugadoras que se adaptan muy rápido a esta competición.

Estoy muy contenta de que tanto Vicky como Cristina Pedroche formen parte del proyecto, porque la verdad es que está muy bien. Llevo bastante tiempo participando en la Queens y es una experiencia muy gratificante. Las sensaciones son muy positivas.

Fuiste la descubridora de Vicky López. Imagino que te habrán preguntado un millón de veces por ello pero, ¿cómo se dio su fichaje por el Madrid CFF?

Yo estaba en el Madrid CF como jugadora del primer equipo y no había sección femenina para niñas tan pequeñas. Propuse crear un equipo benjamín que compitiese contra niños, algo que sería pionero.

Buscamos a las mejores niñas que jugaban con chicos y en uno de esos partidos vimos a Vicky. No pudimos hablar con su padre y no llegamos a ningún acuerdo, así que pensamos que no vendría.

Tiempo después, en verano, coincidimos por casualidad en Benidorm. Después de varios días allí, empezamos a fijarnos y comentábamos ‘la niña se parece un poco a Vicky’, aunque no terminábamos de creérnoslo.

¿No?

No le dimos demasiada importancia al principio. Día tras día la veíamos, y comentábamos que parecía muy atlética, que seguro practicaba algún deporte. Un día decidí bajar con una camiseta del Rayo, pensando que, si era Vicky, se daría cuenta y nos miraría. Y así fue. Nos preguntó si jugábamos en el Rayo. Le dijimos que no, y le preguntamos si ella era Vicky. Se quedó sorprendida, porque no sabía que habíamos ido a ficharla.

Cuando confirmó que sí era ella, estuvimos varios días más allí intentando convencerla. Incluso fui a comprar una barca, la montamos con sus primos —con los que estaba— y convivimos tres días en la playa. Eso hizo que tuviera más ganas de venir con nosotros.

Hablamos con su padre y nos dijo que la decisión era de ella. Al día siguiente nos llamó para decirnos que sí, que se venía.

Ya apuntaría maneras…

Ya cuando fuimos a verla, es cierto que vimos que era una de las mejores de todas las niñas. Pero fue después, al empezar los entrenamientos y los partidos amistosos, cuando realmente descubrimos todo su potencial. Así lo demostró durante todos los años, logrando ascender cada temporada y siendo la máxima goleadora o la jugadora más determinante del equipo.

Las 'wildcards' de esta jornada en la Queens League / Queens League

Que te haya fichado es una bonita forma de cerrar el círculo.

Sí, con Vicky siempre he tenido una relación muy cercana. Cuando fichó por el Barça yo al año siguiente fiché por el Levante Las Planas (ahora Badalona) y muchas veces íbamos a comer o me pedía algún consejillo. Cada vez que consigue algo, siempre me dice “¿Quieres venir a verme?” Y yo obviamente voy encantada. Lo que más me enorgullece es ver que sigue con la misma ambición de cuando era pequeña. Yo siempre le decía: “Si sigues luchando vas a llegar lejos”. Y así lo está haciendo.

Se acordó de ti cuando ganó el Trofeo Kopa. ¿Te lo esperabas?

Pues imagínate. Esa noche casi no pude dormir. Se me saltaron las lágrimas cuando lo escuché. Muy agradecida de que obviamente se acuerde de sus inicios y que me recuerde como a alguien que la ayudó en su camino.

Has tenido una larga trayectoria en fútbol profesional y luego diste el salto a la Queens League. ¿Cómo fue esa adaptación?

Al principio fue todo un poco loco, porque te venían con unas normas ‘random’ y no dejaba de ser un campo más pequeño ,pero por suerte me adapté bastante bien. Gracias a la Queens he vivido experiencias que no viví como profesional. Había jugado antes en el Metropolitano cuando jugamos contra el Atlético de Madrid y nos vinieron a ver 25.000 personas. Y jugué la final de la Queens con el aforo completo, 86.000 personas. También experiencias como viajar a Dubái y coincidir con jugadores como Cristiano Ronaldo, Vinicius, Bellingham o Lamine Yamal. Son cosas que parecían impensables y que he podido vivir gracias a esta competición.

Ganaste la Corona de Oro 2024 pero también fuiste reconocida como la mejor deportista mostoleña del año en 2024.

Ser reconocida en tu ciudad es un orgullo enorme. Muchas de las cosas que soñaba como futbolista las he podido cumplir al final de mi carrera y también gracias a esta nueva etapa. A día de hoy incluso noto que mucha gente me conoce más por la Queens que por mi etapa profesional. Cuando voy por Móstoles, sobre todo chicos jóvenes, me paran, me reconocen y me preguntan. Eso llena mucho.

En marzo te incorporaste al Getafe Femenino. Este fin de semana jugáis el último partido de la temporada en Córdoba. Una victoria os da la permanencia.

Sí, tenía buena relación con el director deportivo y me propuso ayudar en una situación complicada. Aunque ya me había retirado del fútbol 11, me gustan los retos y acepté. Ha sido un mes y medio exigente porque el equipo está en una situación delicada, pero dependemos de nosotras.Con ganar el último partido aseguramos la permanencia. Creo que el equipo está compitiendo bien, aunque no hayamos tenido resultados. Nos ha faltado algo de fortuna, pero confío en que en este último partido todo salga bien.

Dijo Cristina Pedroche que seréis las próximas campeonas de la Queens League y Vicky escribió tras la victoria “primer partido, easy”. Aún es pronto pero, ¿os veis campeonas?

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En la Queens nunca se sabe, porque hay muchos factores que pueden cambiar un partido. Pero el equipo que tenemos me gusta mucho. Hay mucha intensidad, el entrenador tiene las ideas claras y lo que se trabajó se vio reflejado en el primer partido. Solo llevamos uno, pero las sensaciones son muy buenas. Nosotras venimos a competir y a ganar, y en cualquier equipo en el que esté siempre voy a aspirar a lo máximo. Creo que podemos competir por todo.