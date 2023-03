¿Aitana en la Queens League? Adri Contreras da un discurso para que sea su presidenta

Adri Contreras es el presidente del equipo El Barrio de la Kings League Dedicó un discurso a la cantante Aitana para que sea presidenta de su equipo femenino

Después del éxito de la Kings League Infojobs, Gerard Piqué y su equipo han anunciado la creación de la Queens League Oysho. Una liga de fútbol 7 femenino que reunirá las mismas particularidades que la liga original y que cuenta con los mismos equipos. En algunos casos, los presidentes han buscado a una figura femenina para que sea copresidenta del club.

Tal y como se esperaba, la mayoría de equipos han encontrado su presidenta en el mundo del streaming, y ya se han unido a la Queens League celebridades como Gemita, Paula Gonu, Espe y Noe9977. El club de "El Barrio" todavía no ha encontrado esta figura, pero su presidente Adri Contreras lanzó la propuesta a la famosa cantante española Aitana Ocaña.

ASÍ FUE EL DISCURSO QUE DEDICÓ ADRI CONTRERAS A AITANA

"Aitana... Bueno, soy Adri Contreras, presidente de El Barrio. Buscamos presidenta. Solo había hablado con una persona: contigo, pero claro, como no me sigues en Instagram, no has leído el mensaje. Me haría mucha ilusión que fueras presidenta de El Barrio. Solo tengo ojitos para ti. Solo hay una opción: tú. Si no, haré yo de presidente de la Queens League, así que... nada".

Ahora, habrá que esperar para ver si algún presidente de la liga como Ibai Llanos o uno de los seguidores de la Queens League ha hecho llegar el mensaje de Adri Contreras y si Aitana, acepta la propuesta de ser presidenta.