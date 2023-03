Agüero insulta al presidente de Cristian Ubón

El exjugador argentino atacó en el After Kings al presidente del Sants por la polémica generada con Ubón La UE Sants se reunirá hoy para decidir el futuro del jugador

La polémica ya está servida y mira hacia el Kun Agüero tras sus declaraciones en el programa especial de la Kings League sobre el presidente de la UE Sants y su aparición en el Què t'hi jugues!.

La situación es que la aparición de Cristian Ubón en el Camp Nou levantó ampollas en los aficionados y directivos de la UE Sants, ya que su equipo se jugaba la permanencia en Vilafranca a las 12 horas. A día de hoy, la UE Sants se encuentra en puestos de descenso a Primera Catalana.

"Hasta ahora lo había compaginado muy bien y esperábamos que el domingo hiciera lo mismo. Pero no vino y creemos que es una falta de respeto al equipo", explicó Joan Forcadell, presidente de la UE Sants, en el programa Què t'hi jugues!.

Ante lo arremetido por Joan Forcadell, el Kun Agüero, que ya lo conocemos últimamente como una persona pública que no tiene pelos en la lengua, se profirió ayer en el After Kings de la Kings League al presidente como "gilipollas" por no entender la situación del jugador ante la oportunidad de jugar en el Camp Nou delante de 90.000 personas.

Además, el jugador presente ayer en plató, Cristian Ubón, aclaró que hasta hoy no entrenaban y, por lo tanto; será cuando se produzca la reunión donde se decidirá el futuro del reciente 'MVP' de la Kings League.