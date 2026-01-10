Adil Rami: "La selección española está por encima del resto de equipos"

Francia ya es uno de los equipos que está clasificado para la siguiente ronda de la Kings World Cup Nations 2026. La selección que capitanea Adil Rami venció este sábado a Polonia (9-7) en el último partido de la fase de grupos con un penalti presidente del exjugador y campeón del Mundo con la selección gala.

Tras el partido y la victoria, tanto Rami como Grégory Campi, entrenador del conjunto, atendieron a SPORT para afirmar que no le "tienen miedo" a "ninguna selección, aunque les tenemos mucho respeto. Y en este momento no podemos hablar mucho porque ya tenemos que esperar mañana el partido de Algeria contra Italia".

"Brasil y España tienen un buen equipo. Pero nosotros los franceses siempre tenemos algo que decir, aunque considero que España está por encima de los otros equipos", añadía Campi, exfutbolista de equipos como Lille, Montreal o Bari. "No preferimos enfrentarnos a un equipo en concreto, porque respetamos a todo el mundo, pero no tenemos miedo de nadie. Así que vamos a dejarlo pasar y lo que suceda, sucederá."

Campi, como monegasco, eligió a Kylian Mbappé como el jugador de fútbol tradicional que elegiría para formar parte de la selección francesa de la Kings League. Mbappé, Dembélé o Cherki fueron los elegidos por Rami, que jugó en equipos como Valencia CF, AC Milan, Olympique de Marsella o Sevilla FC.

En este sentido, ambos acordaron que la "selección de la Kings League" tiene más posibilidades de llevarse el Mundial este enero en Brasil que el equipo de Didier Deschamps este verano en el de la FIFA en Estados Unidos, Canadá y México.

Finalmente, ante la inminente final de la Supercopa de España entre FC Barcelona y Real Madrid en Arabia Saudí, Campi predijo un resultado de 0-2 para los merengues, mientras que el de Rami fue de 1-3, también para el equipo de Xabi Alonso, "porque la defensa del Barça tiene muchos problemas con la línea alta. Va a ser difícil para ellos".

De los contendientes en la final, ambos elegirían a Pedri, del Barça y a Rodrygo, del Madrid, para participar en un partido en el formato Kings.