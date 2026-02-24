Adidas y la Kings League extienden su colaboración

Adidas y Kings League han ampliado su acuerdo comercial global, estableciendo a la marca deportiva como Socio Técnico Oficial de la liga hasta junio de 2028. Bajo la renovación del acuerdo, adidas continuará proporcionando a los equipos, jugadores y staff de Kings League equipamiento técnico de vanguardia, con diseños creativos que reflejan la identidad disruptiva de la liga. adidas también seguirá aportando el balón oficial de Kings League y otros elementos técnicos esenciales.

Este acuerdo cubre todas las competiciones locales de Kings League y de la Queens League femenina — en España, México, Brasil, Italia, Francia, Alemania y la región MENA — así como sus dos torneos anuales: la Kings World Cup Nations y la Kings World Cup Clubs. adidas y Kings League colaborarán a través de activaciones innovadoras, productos premium y experiencias inmersivas para los seguidores de la competición.

Sam Handy, GM de adidas Football, afirmó: "Tanto Kings League como Queens League han ofrecido a audiencias jóvenes y diversas una nueva forma de conectar con el fútbol. Su crecimiento continuo demuestra claramente el enorme apetito por formatos innovadores. Además de nuestro amor compartido por el deporte, seguimos admirando la conexión que Kings League y Queens League han fomentado con las comunidades que se reúnen en torno a los partidos y jugadores a través de los streams, los eventos y las competiciones globales. Renovar esta apasionante colaboración refleja la ambición compartida de adidas de hacer crecer la cultura del fútbol más allá del terreno de juego y de estar siempre presentes donde surgen nuevas formas de interacción.”

Djamel Agaoua, CEO de Kings League, declaró: “Renovar con adidas es un hito clave para Kings League en nuestra expansión global. Esta alianza abarca nuestras ligas principales, nuestra competición femenina y nuestros mayores torneos internacionales, aportándonos la consistencia y credibilidad necesarias para crecer a gran velocidad. adidas es más que un socio técnico — es un colaborador estratégico en la construcción de un ecosistema deportivo moderno liderado por creadores.”

La renovación del acuerdo parte de la colaboración que ambas compañías iniciaron en 2023, cuando adidas se convirtió en uno de los primeros socios estratégicos de la liga. El respaldo de adidas ha desempeñado un papel clave en el ascenso de Kings League como una liga deportiva líder a nivel mundial que actualmente opera en siete grandes mercados, con un esperado lanzamiento en Estados Unidos previsto para 2026.

La competición, desde su lanzamiento en noviembre de 2022, ha alcanzado 36 millones de seguidores en redes sociales, generando más de 26.000 millones de impresiones y más de 1.000 millones de interacciones. Más del 80% de sus seguidores en redes sociales tienen menos de 34 años.

Noticias relacionadas

Juntos, adidas y Kings League unen marcas comprometidas con una nueva visión disruptiva del deporte — ofreciendo formatos inesperados, narrativas atractivas y productos que conectan con una nueva generación de seguidores.