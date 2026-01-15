El Como 1907 formará parte de la Kings League: "Añade más valor a lo que se está construyendo"

La Serie A recibió encantada la llegada de la Kings League a su país. La liga italiana, desde un principio se mostró muy a favor de ayudar al proyecto para hacerlo crecer dentro de su territorio. Y sus clubs, son un claro reflejo de ello. El primero en unirse al proyecto de Gerard Piqué fue la Juventus, que ya participa desde su estreno junto a Zebras FC.

Los 'bianconeris' abrieron un camino que ahora también ha decidido emprender el Como 1907 de Cesc Fàbregas junto a Zeta FC, club del universo Kings ya vinculado al fútbol tradicional gracias a su co-presidente, Luca Toni. El mítico delantero italiano ha apoyado siempre esta aventura que ahora se expande con la entrada de uno de los clubes más potentes, en la actualidad, de la Serie A.

Así lo han anunciado mediante un comunicado en su página web: "El Como 1907, junto con Como Gaming Club y FC Zeta en la Kings League, anuncian oficialmente una nueva colaboración que da lugar a la creación de Zeta Como".

"Esta nueva entidad reúne fútbol, cultura digital y entretenimiento, dando forma a un modelo de colaboración sin precedentes en el panorama deportivo italiano. Se trata de un proyecto cultural que conecta a un club de Serie A, un equipo de la Kings League y a las nuevas generaciones".

EL FÚTBOL ITALIANO Y LA KINGS, DE LA MANO

"Zeta FC se convierte en un pilar oficial del Como Gaming Club, representando el proyecto en la Kings League—un formato innovador con un fuerte alcance juvenil, cuyo lenguaje y energía entran ahora en el mundo de un club de Serie A. A su vez, el club aporta la credibilidad y la herencia de la máxima división del fútbol italiano al ecosistema de la Kings League", seguían explicando.

LUCA TONI, ENCANTADO

“Esta colaboración representa un encuentro natural entre dos entidades que comparten el deseo de innovar y de dirigirse a nuevas generaciones de aficionados. FC Zeta ha demostrado su capacidad para interpretar el fútbol de una manera moderna y atractiva con la Kings League, mientras que Como 1907 está desarrollando un proyecto sólido y ambicioso en el fútbol profesional"

Antonio “Zw Jackson”, fundador de Zeta, añadió: "Hoy, estos dos mundos deciden caminar juntos. ZETA representa innovación, comunidad y visión. Colaborar con un club como Como significa añadir aún más valor a lo que estamos construyendo".

Ryan Shelton, Chief Revenue Officer de Como 1907, añadió:

“Como es conocido como un lugar donde la herencia se encuentra con la modernidad. Zeta Como captura ese espíritu, llevando la autenticidad de un club de Serie A a un formato que se comunica de forma natural con las comunidades digitales. Estamos construyendo un puente entre generaciones y dando a nuevas audiencias una razón para conectar con Como, en sus propios términos”.

Como 1907 y Zeta han dado vida a este proyecto compartiendo visibilidad, oportunidades y crecimiento, convirtiendo a Zeta Como en mucho más que un equipo que compite en un torneo: es una auténtica marca cultural y comercial.