Teresa Perales ya tiene su primera final en un buen estreno de la natación española

Empezó la acción en París y uno de los primeros nombres propios ha sido el de Teresa Perales. Como no podía ser de otra manera, la máxima medallista española paralímpica de la historia empezó de la mejor manera posible, alcanzando la primera de las posibles finales en París.

En busca de superar nada más y nada menos que a Michael Phelps, Teresa Perales accedió a la final en 100 espalda clase s2 con el tercer mejor tiempo de su serie (2:41.55), lejos de la más rápida de la clasificación, la mexicana Haidee Aceves con 2:22.03.

"Estoy muy contenta, he entrado fácil en la final y me he sentido muy bien" explicó tras la prueba. En un buena prueba de calentamiento para su gran día, que será este próximo sábado con la prueba de los 50 metros espalda S2, Teresa confesó sentirse confiada para ello. "Tengo muchas ganas de que llegué el día. Esta piscina es increíble, de las mejores" sentenció

Además, siete españoles más lograron el pase a las finales de sus respectivos estilos y categorías de natación en la primera jornada de competición de los Juegos de París, en la que otros seis españoles cayeron eliminados en la piscina de la Defense Arena.

LAS PRIMERAS MEDALLAS, AL CAER

También accedieron a sus respectivas finales el gallego Jacobo Garrido en 400 estilo libre s9; la catalana Nuria Marqués en 400 estilos s9; el valenciano Enrique Alhambra y el gallego Juan Ferrón en 100 mariposa s13; la zaragozana María Delgado en 100 mariposa s13; y el catalán Toni Ponce y el vallisoletano Luis Huerta en 200 estilo libre.

También estará en la final, aunque en su caso de forma directa, el madrileño Miguel Ángel Navarro en 100 espalda s1 y el catalán Miguel Luque y el valenciano Vicente Gil en 50 braza sb3.

Quedaron eliminados Beatriz Lérida en 400 estilos s9; Mikel Erdozain en 100 espalda s2; Eva Coronado en 100 mariposa s14; David Levecq 50 estilo libre s10 y Marian Polo y Ariadna Edo en 100 mariposa s13.

La sesión vespertina de finales comenzará a las 17:30 horas.