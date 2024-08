¡Eterna Teresa Perales! Iguala las 28 de Phelps

No pudo ser en Tokio cuando parecía que lo tenía en su mano, pero en París, Teresa Perales volvió superar todos los obstáculos habidos y por haber y escribió su nombre en letras mayúsculas en la historia del deporte.

Fue bronce, pero bien sabe a oro una medalla que la iguala en número de metales en unos Juegos Paralímpicos nada más y nada menos que con Michael Phelps, el atleta con más preseas en olimpiadas.

28 con el último bronce conseguido en La Défense en los 50 metros espalda categoría S2, nueva para ella tras haber perdido la movilidad del brazo izquierdo en abril del año pasado. Siete oros, diez platas y once bronces que elevan su figura todavía más en el olimpo de la natación y en la historia del deporte español.

No fue fácil, pero su gen ganador volvió a salir a relucir cuando parecía que en París sería casi imposible volver a subirse al podio. Partía con uno de los peores tiempos de la clasificatoria de la mañana y tras una salida muy igualada, fue de menos a más para acabar tocando la pared en tercer puesto ante la alegría de los miles de españoles que se hacían oír como nunca en las gradas de la majestuosa piscina francesa. "Qué ganas tenía de volver a escuchar esta palabra" explicaba exultante cuando le recordaban el gran récord conseguido. "Me prometí que iba a llorar solo si ganaba y he llorado muchísimo" afirmaba.

Una luchadora incansable

El camino desde Tokio hasta París no ha sido nada fácil. Tras el enorme susto que tuvo en la capital nipona, donde fue ingresada en un hospital después de sufrir una serie de convulsiones y espasmos a la conclusión de la última de las cuatro pruebas en las que tomó parte en los Juegos, el relevo 4x100 metros.

Todavía se sigue sin saber las causas exactas, pero decidió salir adelante y luchar una vez más, ante un nuevo obstáculo. Desde entonces, su discapacidad se ha agravado. Ha perdido prácticamente la movilidad en su mano izquierda y ha tenido que reinventarse y empezar de cero después de dos décadas de éxitos y aprender a nadar solo con el brazo derecho.

"Estoy muy orgullosa de haber intentado este camino que ha sido tan y tan duro. Algún día contaré de verdad lo sufrido que ha sido. Aprovecho para mandar un mensaje para todos aquellos que están sufriendo tanto y que no ven un camino por delante, que sepáis que hay que confiar en cada uno porque de verdad lo hay" explicaba en una muestra más de su categoría.

Princesa de Asturias

No extraña, por tanto, que a Teresa Perales concedieran en 2021 el Premio Princesa de Asturias de los Deportes como reconocimiento a toda su trayectoria, por “convertirse en un ejemplo de superación para millones de personas con discapacidad en todo el mundo y en un icono del deporte paralímpico internacional”.

La aragonesa perdió la movilidad desde la cintura hasta los pies a los 19 años debido a una neuropatía. Antes practicaba kárate y quiso seguir ligada al deporte, pero lo hizo en la piscina. Básicamente, porque la natación era un deporte barato de practicar y le gustaba la sensación de libertad que tenía en el agua. Comenzó su carrera con la natación adaptada en 1997 y lleva ya más un cuarto de siglo de competición en competición.

La nadadora española Teresa Perales saluda tras conseguir el bronce en la final de 50 metros espalda S2 Femenino de los Juegos Paralímpicos París 2024, este sábado en la capital francesa / EFE/ Javier Etxezarreta

Perales, que también ha sido política en las Cortes de Aragón y ha escrito un par de libros y ha participado en un tercero, es toda una institución en su mundo. No en vano, en septiembre de 2008 fue elegida miembro del Consejo de Deportistas del Comité Paralímpico Internacional y estuvo en el cargo hasta 2016.

De por medio, en los Juegos de Londres 2012, fue la abanderada de la delegación española en la ceremonia de inauguración. Un año en el que, además, recibió la Gran Cruz de la Real Orden del Mérito Deportivo; la máxima distinción para un deportista español y, además, con el honor de ser la primera paralímpica en obtenerlo.

A por la 29

A Teresa todavía le queda una última prueba para intentar poner la número 29 en su palmarés. No será fácil puesto que deberá competir en la prueba de los 100 metros libres en la categoría S3, ante rivales que cuentan con menos discapacidad que ella.