Sara Martínez anuncia su retirada: "Se acabó"

Sara Martínez, medallista de plata en salto de longitud T12 de discapacitados visuales en los Juegos de París, anunció en el Estadio de Francia, tras conseguir su segundo metal paralímpico, que "se acabó", que no seguirá compitiendo como atleta.

Sara Martínez, que llegó a París también como subcampeona mundial, volvió a subirse al segundo escalón del podio en París, como hizo en Tokio 2020, en su sexta participación paralímpica desde su debut en Atenas 2004, con 14 años, consiguiendo un diploma gracias a su séptimo puesto.

La atleta madrileña, con discapacidad visual, quedó por detrás de la gran favorita a la medalla de oro, la ucraniana Oksana Zubkovska, que con la victoria en París encadena cinco triunfos seguidos en Juegos Paralímpicos, todos desde Pekín 2008. En el Estadio de Francia, con un salto de 5,78 metros, hizo una marca inalcanzable para el resto de competidoras.

“Ha sido la primera vez que he competido con tantas ganas, con menos nervios de los que estoy acostumbrada. Ha sido un ciclo duro, pero lo hemos conseguido, sin lesiones, ni constipados, ni nada”, dijo Sara, antes de desvelar que no seguirá compitiendo como atleta.

“¿Continuar? Nada, se acabó. Ahora voy a hacer escalada, ciclismo... lo que me gusta. No digo que el atletismo no me guste, pero podré hacer los otros deportes sin miedo a poderme hacer daño”, confesó la atleta española, que recordará para siempre este último salto que le dio una plata en París.“De la emoción he saltado fatal. He salido muy motivada, quizá demasiado, pero luego me he descontrolado. Ya está. Trabajo hecho y con buena nota”, concluyó.

La deportista madrileña cuenta en su haber con cuatro medallas mundiales y dos europeas. Las primeras son el bronce en salto de longitud en el Mundial de Atletismo IPC Lyon 2013 (Francia), bronce en 4x100 relevos universal y en salto de longitud en Doha 2015 (Qatar) y plata en salto de longitud en Londres 2017 (Reino Unido).