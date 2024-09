Ten y Garrote bañan en oro la crono de París para poner España en el 'Top 10'

Doblete de oro en la contrareloj masculina en los Juegos Paralímpicos de París para elevar a España hasta los siete oros y un 'Top 10' histórico en el medallero. Ricardo Ten y Sergio Garrote volaron en sus respectivas categorías, consiguiendo dos medallas de oro que recompensan sus esfuerzos y sus carreras.

Ricarodo fue el primer medallista español en París con su bronce en persecución en el velódromo, pero su objetivo en tierras francesas era otro totalmente distinto. Completó su actuación en pista con la plata por equipos, aunque su cabeza estaba puesta desde el primer día en las calles de Clichy-sous-bois.

El oro en la contrarreloj era por lo que venía trabajando desde hacía meses y el sueño por el que se levantaba uno y otro día de la cama para entrenar y prepararse día tras día. Un oro para cerrar un ciclo paralímpico histórico, con siete Juegos y un palmarés envidiable, que a partir de ahora contará con el preciado oro que tanto ansiaba.

Ricardo Ten voló por en la prueba de la contrarreloj en su categoría C1 mostrando una firmeza y un control de la situación absolutos. Desde el primer sector quiso mostrar que no habría batalla por el oro y ya se desmarcó en el primer paso cronometrado.

Decidido de principio a fin paró el reloj en 20:39.53, aventajando en 38 segundos al alemán Michael Teuber, plata, y en casi 40 al polaco. Una bestialidad para sentarse por fin en el trono que tanto ansiaba.

Por su parte, Sergio Garrote revalidó la corona conseguida en Tokio en la modalidad en handbike H2. Segundos Juegos y segundo oro tras trazar un circuito perfecto y sin errores, que dejaron sin opción alguna a sus rivales. En el intermedio ya le sacaba 11 segundos al francés Florian Jouanny, su gran rival y en el segundo tramo, lejos de relajarse, siguió apretando los dientes.

Paró el crono en 24:33.71, aventajando en más de 45 segundos al italiano Luca Mazzone y al francés Jouanny. Alzó los brazos con la emoción del que se sabe historia, el suyo es el oro de la fe, la perseverancia y el trabajo.

Sergio Garrote revalidó el oro en París / CPE

Una merecida recompensa

A sus 49 años, Ricardo cierra un ciclo increíble con la consecución de tres medallas en París, que además, ponen a la delegación española entre las diez primeras del medallero y curan todas las heridas que aquel fatídico golpe de calor en Tokio le dejaron muy vivas durante estos años. "Pasaron muchas cosas en Tokio que no pudimos controlar, pero aquí teníamos que aprovechar la oportunidad y creo que lo hemos hecho a las mil maravillas" asumió exhausto tras el conquistar el oro.

Llegó a este deporte hace siete años para romper todos los registros de voracidad posibles, no se cansa de crecer y de ganar. A sus 49 años ya ha conseguido cuatro metales paralímpicos como ciclista, además de ganar 29 medallas en mundiales, más de una treintena en Copa del Mundo y tiene el privilegio de ser el español con más maillots arcoíris de la historia. "Habrá que cambiar de disciplina" decía con humor cuando le preguntaban que más le quedaba por conquistar en el mundo del ciclismo. "La verdad que más no puedo pedir, era algo que me hacía mucha ilusión poder ganarlo todo y más no se puede pedir. Veníamos trabajando para estar al 100% en los Juegos y con el equipo lo hemos bordado" explicaba.

El ciclista Ricardo Ten durante la prueba de persecución de 3000 metros disputada este jueves en los Juegos Paralímpicos de París 2024 / EFE

Sin duda, una de las grandes figuras en la capital francesa. Las expectativas, superadas con creces y el sueño, más que cumplido. "Hemos superado, pero por mucho, las expectativas que teníamos en estos juegos. Nos habíamos centrado en la crono, creíamos y sabíamos que podíamos optar a ese oro y pese a que la pista la teníamos en un segundo plano y sabíamos que podíamos hacerlo bien, para nada imaginábamos que la velocidad por equipos fuera tal espectáculo" concluía un orgulloso Ricardo Ten.