Nuria Marquès amplía su palmarés paralímpico con la plata de 100 espalda en París 2024

La nadadora Nuria Marquès logró este martes en París la medalla de plata en los 100 metros espalda (S9), tras una final apasionante disputada en La Défense Arena que, una tarde más, se encontraba llena de público.

Marquès, que ya suma seis preseas en tres participaciones en Juegos Paralímpicos, se lanzó a la piscina con el tercer mejor tiempo de la fase clasificatoria de la mañana (1’11’’37), por detrás de la brasileña Mariana Ribeiro (1’10’’80) y la estadounidense Christie Raleigh-Crossley (1’10’28)

Por la tarde, la barcelonesa que ya llegaba a París como doble subcampeona paralímpica en esta prueba, comenzó la final con determinación pasando como segunda los primeros 50 metros. Tras un segundo largo apretado y lleno de emoción, Marquès sacó a relucir su mejor natación para tocar segunda y parar el crono en 1’09’24, solo superada por Raleigh-Crossley (1’07’’92 y mejor marca personal) y tres centésimas por delante de Ribeiro (1’09’’27).

“NO PUEDO ESTAR MÁS CONTENTA”

Tras salir de la piscina, Nuria declaró sentirse “genial porque creo que es uno de los mejores resultados que me podría haber esperado en esta prueba a día de hoy”. Según explicó, “hace un año se me pusieron por el camino estas dos rivales contra las que he luchado por las medallas hoy” y “sabía que estaba muy difícil con unas chicas que durante la temporada han hecho muy buenas marcas”.

Aunque por la mañana tenía “sensaciones un poco raras”, afrontó la final “mucho más tranquila”. “He empezado muy fuerte y he podido acabar muy bien los últimos metros”, destacó. Lo importante es “luchar hasta el final” porque “esto siempre va de centésimas o décimas” y “una uña puede ser la diferencia entre el oro y el bronce”. “No puedo estar más contenta”, concluyó.

En la misma final participó también la nadadora valdepeñera, Beatriz Lérida, quien por la mañana obtuvo el cuarto mejor tiempo de las participantes (1’12’65) y en la final paró el crono en 1’12’’26 obteniendo la cuarta plaza y un merecido diploma paralímpico. La española de 19 años, que formó parte del equipo AXA de promesas paralímpicas de natación, concluyó de esta forma su participación en los primeros Juegos Paralímpicos tras disputar las series de los 400 metros libres.

Al margen de esta tercera plata paralímpica en los 100 metros espalda, Marquès tiene en su palmarés un oro en 400 metros libres (Río 2016); un bronce en 200 metros libres (Tokio 2020) y otro bronce obtenido ayer en el relevo 4x100 estilos. La presea supuso la primera medalla de la sexta jornada de competición y la 23ª en estos Juegos de París 2024 para el Equipo Paralímpico Español.