Melani Bergés califica de "injusticia" su eliminación por una atleta transexual

La inclusión de deportistas transexuales en competiciones femeninas continúa levantando ampollas. Melani Bergés ha sido víctima de esta nueva normativa, al quedarse fuera de los Juegos Paralímicos en detrimento de Valentina Petrillo.

Bergés ha querido dar su opinión y ha expresado, en una entrevista concedida a 'Relevo': "La realidad es que al final ella se ha desarrollado como hombre biológicamente durante muchos años y entonces eso puede haberla ayudado". La atleta española también valoró la decisión del COI, que permite a cada federación decidir sobre el tema. "Prácticamente todas las federaciones deportivas están diciendo que no pueden participar mujeres trans y solamente World Para Athletics está diciendo que sí", aseveró Bergés.

El Comité Paralímpico Español también se ha manifestado al respecto y aboga por unificar criterios de cara al futuro. Eso no cambia el ánimo de Bergés, que se sintió "frustrada y herida por la injusticia". "Lo que ha ocurrido no es equitativo. Se supone que el movimiento paralímpico lucha siempre por la igualdad y la inclusión", apuntó.

La deportista no teme las posibles críticas que pueda recibir por parte de la sociedad. De hecho, afirma que "acepta y respeta este colectivo", pero difiere en la opinión de dejarles competir como mujeres. "Ya no estamos hablando de vida diaria, estamos hablando de deporte, que requiere una fuerza, un físico… De la misma forma que yo no puedo competir con amputados o no puedo competir con los ciegos totales, quizás habría que crear una categoría de deportistas trans hasta que esto esté bien regulado, para que puedan competir. Pero esto es una opinión, que esto lo tienen que decidir los de arriba".