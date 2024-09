Marta Arce regresa al podio 12 años después para colgarse el bronce en París 2024

La judoka Marta Arce se hizo este viernes en París con la medalla de bronce en categoría J2 -57 Kg., tras vencer en el combate final a la brasileña Lucía da Silva por ippon en la primera acción del combate. La vallisoletana regresa así al podio 12 años después y suma su cuarta medalla paralímpica.

Arce saltó con mucha determinación al tatami del Champs de Mars Arena, donde en primera ronda se enfrentó a la turca Dondu Yesilyurt, campeona del mundo en 2022 y de Europa en 2023. En un combate que se resolvió en poco más de un minuto, la vallisoletana consiguió un wazari y, posteriormente, un Ippon que le sirvió para meterse en semifinales y en la lucha por las medallas.

En la siguiente ronda se enfrentó a la judoka de Uzbekistán Kumushkhon Khodjaeva, primera del ranking mundial, que dominó el combate desde el inicio y venció por un wazari transcurridos los cuatro minutos.

Ya por la tarde, la española disputó la medalla de bronce ante la brasileña Lucia da Silva y, en apenas cinco segundos, realizó un ‘makikomi’ que inicialmente fue puntuado como wazari pero, tras la revisión, dio el ippon y la victoria a Arce, que sumó de esta manera la primera y única medalla para el judo español en estos Juegos.

Tras conseguir su cuarto metal paralímpico, Arce afirmó: “Ha sido la competición con más ‘flow’ que he hecho nunca”. Además, abrió la puerta a iniciar un nuevo ciclo hasta los Juegos de Los Ángeles 2028. “Me acabará retirando la vida, pero ahora no voy a decir nada de retirarme porque, precisamente, lo que me hace volver es pensar que esa puerta está cerrada y quizás, si la dejo abierta, la voy cerrando poco a poco, pero es que es tan bonito...”, explicó.

Arce indicó que se sintió “bien” durante el calentamiento, “mejor que en algunos Grand Prix anteriores y con buenas sensaciones, de superar esa barrera física de fatiga que hay que pasar para hacer este tipo de trabajo físico que es un combate”.

La judoka vallisoletana recalcó que esta medalla en París 2024, tras ser abanderada del equipo español en la ceremonia de inauguración, tiene “mucho valor” y se la dedicó a su marido, que “es un santo y se merece también su reconocimiento”.

CUATRO MEDALLAS EN 20 AÑOS

La abanderada española en la ceremonia de inauguración disputa en París sus quintos Juegos Paralímpicos y es una de las judokas más laureadas de la historia del deporte español. En Atenas 2004 se proclamó subcampeona, cuatro años más tarde repitió resultado en Pekín 2008 y sumó un bronce en Londres 2012.

Tras un parón en su carrera deportiva para ser madre de tres hijos, regresó en Tokio 2020 con un quinto puesto. Además de competir al más alto nivel, Marta es fisioterapeuta, da conferencias y habla varios idiomas.