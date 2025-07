El Langui sueña con representar a España en Los Ángeles 2028

Juan Manuel Montilla, más conocido como 'El langui', ha expresado en el medio de comunicación COPE, su aspiración de representar a España en los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles de 2028. Tras proclamarse campeón de la Copa España de boccia, un deporte dirigido a personas con discapacidad, ha expresado su nuevo objetivo deportivo.

Montilla ha realizado una entrevista en el programa 'Partidazo de COPE' donde ha confesado lo siguiente: "Representar a España en los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles, sería muy fuerte. Yo creo que lo pondría al nivel de ganar un Goya", comentaba. En la entrevista también confesó que cuando era niño, el fútbol le ayudó a superar obstáculos provocados por la parálisis cerebral que sufre. "Mis padres lo usaron como hilo conductor para que aprendiera a vestirme solo, a caerme y levantarme sin ayuda", cuenta.

La boccia un deporte poco conocido, que le ha dado la victoria, ha sido lo que le ha devuelto las ganas de competir. “Nos ofendemos un poco cuando la comparan con la petanca. Es un deporte muy estratégico y físico. No tienes que correr, pero necesitas estar en forma para lanzar bien las bolas”. "El deporte me ha picado otra vez, me ha devuelto esas ganas de superación dormidas". Para añadir: "Parece que es un deporte un poco desconocido. Alberga un gran número de discapacidades físicas, tenemos diferentes clasificaciones", exponía Juan Manuel Montilla.

Esta disciplina consiste en lanzar tus bolas lo más cerca posible de la pelota blanca, que es el objetivo, al mismo tiempo de intentar alejar las bolas de tus contrincantes, un ejercicio que requiere de mucha precisión. "Requiere mucha concentración. Es un deporte muy estratégico y físico. No tienes que correr, pero necesitas estar en forma porque precisa de lanzamiento de bolas", añadía.

'El langui' ha demostrado ser muy polifacético, cantante, actor, rapero y otras disciplinas han formado parte de su trayectoria como figura pública. "He estado compaginando películas, con obras de teatro y competiciones de boccia. Ha sido un poco caótico, pero muy guay", comentaba Juan.

Este no es su único reto profesional ahora, sino que también dirigirá la dirección de un documental que tratará sobre una atleta paralímpica. Su meta de participar en los Juegos del 2028, es "demostrar que el límite, muchas veces, está en los ojos de quien mira", concluyó.