Klopp y su lección de humanidad con su inseparable amigo Czyz: "Estamos listos para ver más de lo que se muestra”

El Arena Port de la Chapelle se vio obligado a centrar todas sus miradas hacía las gradas para presenciar ni más ni menos que la presencia de Jürgen Klopp. El técnico alemán de fútbol, que anunció su retirada de los banquillos hace apenas unas semanas quiso estar presente en la jornada inaugural del bádminton en los Juegos Paralímpicos de París, con una emocionante historia de por medio.

Amante evidente del deporte, el alemán no estuvo allí por casualidad, sino para apoyar a su viejo amigo: el jugador de bádminton Wojtek Czyz, inscrito en la categoría individual masculina SL3. "Somos amigos desde hace 23 años, no podría estar más orgulloso de él", dijo Klopp después del partido. "Volver a los Juegos así y en un deporte diferente es increíble. No podría hacerlo".

La relación entre Klopp y Czyz se remonta a 23 años atrás, cuando el exfutbolista de 44 años sufrió la amputación de una pierna tras sufrir un accidente durante un partido. Czyz se inició en el atletismo adaptado con el apoyo de Klopp y se clasificó para los Juegos Paralímpicos de Atenas 2004, antes de competir en Pekín 2008 y Londres 2012, donde ganó siete medallas y cuatro oros en carreras de velocidad y salto de longitud.

Unos años más tarde, entonces neozelandés naturalizado, se dedicó al bádminton tras la crisis sanitaria. Su objetivo: clasificarse para los Juegos de París. Así lo hizo y pese a perder en primera ronda ante la atenta mirada de su gran amigo, no perdió la sonrisa.

UN APOYO INCONTESTABLE

Klopp apareció en París específicamente para apoyar a su amigo, pero quiso estar también presente en otros puntos de la cita en la capital francesa. “Lo que viví en la Plaza de la Concordia fue maravilloso. La ceremonia de apertura fue como un concierto de Taylor Swift... ¡Excelente! Vi a muchos atletas con grandes sonrisas en las gradas” explicó Klopp, que quiso quitarse el protagonismo de encima. "No quiero que la gente hable de mí, sino que cuente su historia" señalando a su gran amigo.

"Las historias detrás de los atletas siempre son especiales, y eso es lo que me encanta del deporte, que puede cambiar el mundo", afirmó Klopp, y presume de haber contado la historia de Czyz "más de 500 veces".

Klopp junto a su gran amigo Czyz en PArís / IPC

Pero más allá del momento, Klopp quiso mandar un claro mensaje sobre el apoyo a los deportes y atletas paralímpicos. "Los Juegos Paralímpicos no pueden ser el centro de atención simplemente cada cuatro años. Creo que todos estamos listos para ver más de lo que se muestra”.

MÁS COMO JÜRGEN

Sin duda, el de Klopp es un apoyo de valor incalculable tanto para Czyz como para el deporte paralímpico y su figura a buen seguro que puede hacer crecer al deporte. “Hace mucho tiempo que quería venir, pero está aquí para dejar una declaración: los Juegos Paralímpicos y el Para deporte son increíbles. Necesitamos gente como Jurgen que ponga el foco en ellos. Por eso estoy muy orgulloso de él" aseguró su gran amigo.

Un Jürgen que no solo ha apoyado, sino que también ha inspirado. Al iniciarse en un nuevo deporte, Czyz ha experimentado algo que rara vez le había pasado en el atletismo: la derrota. Pero de Klopp ha aprendido a ser paciente. “Entiendo lo que está pasando. No es que esté feliz, soy paciente, pero este no es el resultado que quería. Pero esto es lo que aprendí de Jurgen: hay que seguir adelante”.